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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz salı günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi davet ettiğini, kendisinden yanıt beklediğini belirtmişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli de dün düzenlediği basın toplantısında, MHP olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile seçim ittifakı ve siyasetin geleceğine ilişkin herhangi bir görüşmeleri olmadığını ancak talep olması halinde görüşülebileceğini söylemişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.05'te başladı.

Ayrıntılar gelecek

Etiketler: son dakika, recep tayyip erdoğan, ittifak görüşmeleri, devlet bahçeli
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