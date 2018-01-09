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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın görüşecek

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Etiketler: devlet bahçeli, cumhurbaşkanı erdoğan
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