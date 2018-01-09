Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da görüşecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın görüşecek
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