  • 10 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.777
    EURO 4.507
  • BIST 115022.81
    ALTIN 158.983
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da görüşecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi davet ettiğini, kendisinden yanıt beklediğini belirtmişti.

 

 

MHP Genel Başkanı Bahçeli de dün düzenlediği basın toplantısında, MHP olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile seçim ittifakı ve siyasetin geleceğine ilişkin herhangi bir görüşmeleri olmadığını ancak ilerleyen günlerde bir talep olması halinde görüşülebileceğini söylemişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yenikapı ruhuyla Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleriz

Kaynak: AA 

Etiketler: devlet bahçeli, cumhurbaşkanı erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER