Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi davet ettiğini, kendisinden yanıt beklediğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Bahçeli’nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Bu duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler hedeflerine ulaşamayacaklar.https://t.co/sV4vqhCHWD pic.twitter.com/tW4xUjUQyt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Ocak 2018

MHP Genel Başkanı Bahçeli de dün düzenlediği basın toplantısında, MHP olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile seçim ittifakı ve siyasetin geleceğine ilişkin herhangi bir görüşmeleri olmadığını ancak ilerleyen günlerde bir talep olması halinde görüşülebileceğini söylemişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yenikapı ruhuyla Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleriz

Kaynak: AA