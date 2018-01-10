Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Hakkaniyete dayalı bir ücret dengesi kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kaymakamlar Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum." dedi.

"Yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur"

Erdoğan, "Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına milli gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzeyde yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur. Kaymakam arkadaşlarımızın bu konuda azami dikkati gösterdiğini biliyorum. Yine de bazen vatandaşlarımızdan şikayetler aldığım oluyor. Her şikayet doğru ve haklı olacak diye bir şey yok elbette ama haklı şikayetleri tespit edersek gereğini yapmaktan da asla çekinmeyiz." diye konuştu.

"Önümüzdeki dönemdeki en büyük tehlike mezhep saldırıları"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıldan başlayarak önümüzdeki dönemde milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik saldırların katlanarak artması kuvvetle muhtemeldir. Kimi zaman inanç, kimi zaman mezhep... En büyük tehlike bu, onu da söyleyeyim. Şu anda mezhebi noktada bir yapılanmayı şiddetle yürütenler de var. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Etnik unsurları şu anda egemen kılamayanlar şimdi mezhebi olarak bu işi yürütmenin gayreti içindeler." dedi.

"Bu ülke 2023'te ilk 10'un içine girecek"

Ülkenin geleceği için gece gündüz çalışılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vali, bakan, belediye başkanı düzeyindeki idarecilerin mesai mefhumu olmaz. Benim de olmaz. Biz full mesai. Biz şu saatte başla, bitir olmaz. Bir de tabi telefon kapalı olmayacak. Ne zaman telefon açılırsa, hepsinin de telefona cevap vermesi lazım. Bu gece mesela saat bir buçukta ben bir genel başkan yardımcımı aradım. Ya bir buçukta olur mu? Bir buçukta ben ayaktaysam o da ayakta olsun. Bu ülke 2023’te Allah’ın izniyle artık ilk 20’nin içine değil, ilk 10’un içine girecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Erdoğan: Bu ülke 2023'te Allah'ın izniyle ilk 20'nin değil, ilk 10'un içine girecek.https://t.co/ispcaeE52f pic.twitter.com/jzADJLUaxN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Ocak 2018

"15 yılda 19 bin kilometre yol yaptık"

Erdoğan, "Biri çıkmış diyor ki kamyon şoförlerine sorun yolların durumunu. 20 yıl önce otobüs kamyon rahat gidebiliyor muydu? Şimdi rahat rahat seyahat ediyorlar. Biz bu yollarda gidip gelmemiş olsak bu yalancının lafına inanacağız ya. Cumhuriyet tarihinde 6 bin 100 kilometre yapıldı. Biz şu 15 seneye 19 bin kilometre yol sığdırdık. Yol medeniyettir dedik ve bu adımları da bunun için attık." ifadelerini kullandı.

"Bu vatanı biz inşa edeceğiz"

Doğu ve Güneydoğu'daki bazı belediyelerin çalışmadığını, ellerindeki imkanları dağa gönderdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"Kaymakamlar olarak belediye çalışmıyor, özellikle malum belediyeleri işte Güneydoğu’da olanları biliyorsunuz. Bunlar çalışmadılar. Devletten aldıkları yardımı dağa gönderdiler. Şimdi kayyumları oraları ayağa kaldırıyor. Bu vatanı biz ihya edeceğiz, inşa edeceğiz. Bunu bir defa herkes bilecek."

Kaynak: AA /İHA