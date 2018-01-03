Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Güvenlik güçlerimiz o çukurları onlara mezar yaptılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, burada çok sayıda partili tarafından karşılandı.

Ziyarete, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.

Ziyaret sonrası halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları aktardı:

"Vatanımızı bölemeyecekler. Avucunuzu yalarsınız. Ne oldu çukurlar açtılar. Öyle mi? Yok Kato'ya çıkamazsınız, Gabar'a, Tendürek'e çıkamazsınız dediler. Şuanda askerimizde polisimizde güvenlik korucularımızda, jandarmamızda hep birlikte yeri geldi Gabar'da, Cudi'de, Kandil'de oldular.

O çukurları onlara mezar yaptılar. F16 oluruz helikopterlerimizle beraber onların başına ineriz dedik. Paralel devletmiş? Ne oldu? Nerede o paralel devletin başındakiler? Kimisi Pensilvanya'da kimisi şurda burda. Büyük bir kısmı cezaevinde. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonrada aynısını yapacağız. Acımayacağız. Sonuna kadar takip.

14 ay sonra Mart 2019 yerel seçimleri var. Seçimler bilinizki Kasım 2019'un işaret fişeğidir. Hazırmıyız? Çok çalışacağız. Bu azminizi hiçbir zaman kaybetmeyin."

Kaynak: TRT Haber