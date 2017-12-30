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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Güçleniyoruz, büyüyoruz, daha da büyüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 15 yıl önce IMF'e 23,5 milyar dolarlık borcu olduğunu belirterek, "Güçleniyoruz, büyüyoruz, daha da büyüyeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Güçleniyoruz, büyüyoruz, daha da büyüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sinop Olağan İl Kongresi öncesinde, dışarıda bekleyen halka hitap etti.

"Sen IMF Başkanı mısın Türkiye'nin başkanı mı?"

15 yıl önce IMF'e borç 23,5 milyar dolardı. Davos'taydım. O zaman IMF'in başkanı geldi, akıl veriyor. Güya Türkiye'yi yönetecek. Sen IMF'in başkanı mısın Türkiye'nin başkanı mısın? dedim şaşırdı. Türkiye'nin siyasetini bırak ben yapıyorum. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi 120 milyar doları yakaladı. Güçleniyoruz, büyüyoruz. Daha da büyüyeceğiz. Savunma sektörünün ihtiyacının yüzde 65'ini yerli olarak temin eder hale geldik. Vatanımızı bölmeyecekler. 

Cumhurbaşkanı, "Ne diyoruz biz, dünya beşten büyüktür. Er veya geç bu olacak bunun başka çıkışı yok. 196 ülkeyi bir ülkenin iki dudakları arasına bırakamayız. 196 ülke de burada hakkını alması lazım. İşte bunun için çalışıyoruz. Bütün havayolları hepsi, bütün bunlar neden yapılıyor çünkü yol medeniyettir ve benim milletim medeni olmanın hamdolsun şuanda üstünde bir yürüyüşü yaşıyor." diye konuştu.  

"2018, 2019 öncesi sıçrama yılı olacak"

15 yıl içerisinde sadece Sinop'a yapılan yatırımın 10 katrilyon olduğunu belirten Erdoğan, "Bitti mi, hayır daha yapacağımız çok iş var. İşte bugün havaalanına indik, yenilenme çalışmalarını gördük ayrıcca mutlu olduk. Özellikle 16 Nisan seçimlerinde Sinop'un gösterdiği ilgiyi, alakayı bir kenara koymak mümkün değil. Şimdi hedef 2019 mart yerel seçimleri ve ardından da inşallah kasım parlamento seçimi." dedi.  

2018'in 2019 öncesi sıçrama yılı olduğunu vurgulayan Erdoğan eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:

"Artık bir yıl geride kalıyor. 2018'e giriyoruz. 2018 bizim için 2019 öncesi bir sıçrama yılı. Bakınız ekonomide yüzde 11,1'i yakalayarak dünyanın bir numarası olduk. Hani ne diyorlardı çöktük, bittik, tükendik. Ne çökmesi be." 

Terörün her türlüsüyle mücadelenin devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şuanda SİHA'larımızı yapıyoruz. İşte bunlar şuanda terörü ve teröristi bunlarla vuruyoruz. F-16'larla vuruyoruz. Zırhlı birçok araç yapıyoruz. Bu işler lafla, peynir gemisini yürütemez." dedi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti
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