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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Geri adım atmak yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Geri adım atmak yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

"Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Geri adım atmak yok. 

Türkiye’nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Bu operasyonlardaki temel amacımız, millî güvenliğimizin yanında Suriye’nin toprak bütünlüğüyle, Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır. 

İdlib’de ve Afrin’de de huzur ve güven iklimi tesis edildiğinde, yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz kendi yurtlarında, kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkânına kavuşacaklar.

Bölge, Türkiye için bir terör tehdidi olmaktan çıkana kadar, insanların huzur içinde yaşayabilecekleri bir yer haline gelene kadar operasyonlarımız sürecektir. Türkiye bu konuda kimseden icazet almak durumunda değildir." 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, cumhurbaşkanı erdoğan, afrin
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