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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransada resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyaret için gittiği Fransa'da temaslarına başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Elize Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Heyetlerarası görüşmenin ardından iki lider baş başa görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından yeni bir döneme girdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, Elize Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tokalaşırken samimiyeti gözlerden kaçmadı. Erdoğan, törenin sonunda izleyenlere el salladı. 

Karşılama törenin ardından heyetlerin biraraya geldiği resmi öğle yemeğine geçildi. Heyetlerarası görüşme niteliğindeki öğle yemeğinden sonra iki lider biraraya geldi. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Macron, kameraların karşısına çıkacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'daki temasları kapsamında iş dünyası temsilcileriyle de biraraya gelecek

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