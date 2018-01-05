Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyaret için gittiği Fransa'da temaslarına başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Elize Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Heyetlerarası görüşmenin ardından iki lider baş başa görüşüyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, Elize Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tokalaşırken samimiyeti gözlerden kaçmadı. Erdoğan, törenin sonunda izleyenlere el salladı.

Karşılama törenin ardından heyetlerin biraraya geldiği resmi öğle yemeğine geçildi. Heyetlerarası görüşme niteliğindeki öğle yemeğinden sonra iki lider biraraya geldi. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Macron, kameraların karşısına çıkacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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TRT Haber