Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kabinede revizyon iddialarının doğruluk payı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Kapsamlı ve güçlü bir ortaklık temelinde bu ziyareti çok önemsiyorum. Bu ziyarettede çok geniş başlıklarda görüşmelerimiz olacak. Bu ülkelerimiz arasındaki iki ilişkilerden tutunuz bölgesel bütün konuları ele alacağız. Bu istişarelerimizi kendileriyle bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Türkiye ve Fransa arasındaki işblirliği hayati önem taşıyor. Macron'la terörle mücadele, savunma sanayi gibi konuları ele alacağız. Bölgemizde koalisyon güçleri var. Fransa'da aktif rol oynuyor. Buradaki gelişmelerin ne merkezli olduğunu görüşme fırsatı olacak. Filistin, Kudüs, Suriye, Libya başta olmak üzeri güncel ve ortak ilgili alanımızdaki konuları değerlendireceğiz. Türkiye AB arasındaki ilişkileri. Fransa AB'de etkin bir ülke. Bunlarıda ele alacağız.

- İş ve yatırım çevreleriyle de görüşeceğiz. Ticaret hacmimizi 20 milyar avroya çıkarmak hedefimiz. Fransa'da yaklaşık 700 bin Türk kökenli insanımız yaşıyor. Bunların yarısı çifte vatandaş durumunda. Bunlarla ilgili de tabi görüşmelerimiz olacak. Türk toplumunun temsilcileriylede görüşeceğiz.

- Kabinede revizyon iddialarının doğruluk payı yok.

- (CHP'li Hazinedar'a uzaklaştırma) Önemli olan şuan bu tür açığa alma kararını İçişleri veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Şuanda da atılan adımla ilgili olaran Ataşehir'de ne olduysa burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok farklı. İş adamlarımız, vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinden bulunulduğu zaman yüzleşmeye varmısın dediğinde bir çoğu kaçıyor. Hem geliyorsun şikayet ediyorsun hemde yüzleşmeden kaçarsanız biz o zaman burada hakikaten görevi suistimal edenleri nasıl ortaya çıkaracağız. Böyle bir süreç söz konusu. Yurt dışına çıkmas vs bunların hepsi İçişleri'nin kendi yasal haklarıdır. Bu hakları hukuk çerçevesinde kullanmıştır.