Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: FETÖ'nün ByLock kumpasında mağduriyetler süratle telafi edilmektedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adalet Şurası'nda konuştu.

"Bizim medeniyetimiz adalet üzerine kurulmuştur. Devleti yönetenlerin birinci vazifesi adaleti sağlamaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları aktardı:

"Bugün 600 yıl çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş Osmanlı ile ilgili en ufak bir olumsuzluk bir sorun yoksa devletin adaletle yönetilmiş olmasındandır. Adaletin tesisine hizmet etmeyen kanunda hukukda toplum nezdinde hükümsüzdür. Ülkemizde uzun bir dönem kağıt üzerinde kağıt üzerinde hukuk dönemi yaşanmıştır."

"Geciken adalet adalet değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geciken adalet adalet değildir. İmkan bulduğumuzda hemen bu konuyu önceliklerimizin en başlarına aldık. Milletimizin, şeriatın yani adaletin kestiği parmak acımaz ifadesi buradaki sınırsız teslimiyet duygusu ağır aksak işleyen hukuk sistemine değil hakiki adalete karşıdır. Kanun yaparken onu uygularken mihenk noktamızın daima adaletin tesisi olması gerektiğini bilmeliyiz. Ne zaman adalete sıkı sıkıya bağlandıysak güçlendiğimizi görüyoruz. Ne zaman adalet yolundan ayrıldıysak gerilemişizdir. Yaptığımız gözlemler sonucunda milletimizin adalet ve kalkınmaya olan hasretini gördüğümüz için partimizin adınıda böyle belirledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tesisi için 15 yıldır çalışıyoruzhttps://t.co/i1mJtpq27T pic.twitter.com/HpBMQzNEeF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Ocak 2018

"FETÖ'cüler UYAP'ı kendi sinsi emelleri için kullandılar"

Adaletin tesisi için 15 yıldır çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, öz eleştiride bulunarak, "Bir şeyi gerçekleştiremedik. UYAP gibi önemli teknolojiyi maalesef, bu bir özeleştiridir, FETÖ'cülere kaptırdık. Orayı o kendi sinsi emelleri için acımasız kullandılar." diye konuştu.

"Bunlarda adalet yok"

Herşey yolunda giderken adaletle davranmanın kolay olduğunu, zor olanın kriz dönemlerinde de aynı davranışı sergileyebilmek olduğunun altını çizen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz gibi tarihimizin en alçak darbe girişimi sırasında karşımızdakiler tanklarıyla, helikopterleriyle milletimizi şehit ederken, devletimizi ele geçirmeye çalışırken dahi adaletten ayrılmamış bir milletiz, ülkeyiz. Dünyanın en vahşi saldırısını dahi hukuk devleti ilkelerinden ayrılmayarak bastırabilecek başka bir millet tanımıyorum. Kendi ideolojilerini paylaşan birilerine yönelik yargı bir karar vermeye kalksa, bununla ilgili hemen hesaba çekerler. Biz size kalkıp filanca niye içerde bunu bize verin diyormuyuz? Ülkeme darbe yapanlar senin ülkene geliyor. Koruma altına alıp iade etmiyorsun. Batı adil davranırmış. Bunlarda adalet yok. Kendimizi kandırmayalım adalet burada."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Batı ülkeme darbe yapanları korumaya devam ediyor.https://t.co/i1mJtp8qJj pic.twitter.com/s6luEm6F4E — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Ocak 2018

ABD'deki ambargo davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki ambargo davasıyla ilgili de, "En son ABD. Rıza Sarraf meselesini gördünüz. Hukukla alakası var mı? Siyasi bir kararı açık, net alabiliyorlar. Sarraf davası siyasidir inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

FETÖ mensuplarının iadesine ilişkin talepler konusunda, "ABD bize FETÖ elebaşını neden vermiyor?" sorusunu soran Erdoğan, "Ülkemden kaçıp giden o malum teröristi ABD'de besleyenler 'ver bize' dediğimizde vermiyorlar. Ama bizden 12 terörist istediler, biz onları iyi niyetimizden verdik. Şu anda yargı makamlarımız bu kişi ile ilgili kararlarını veriyor, bütün dosyaları gönderiyor. Hukuka, kanuna, zerre kadar saygıları yok. Siyasi kararlarla Türkiye'ye meydan okumaya yöneliyorlar. Beni bu noktada farklı görün. Ben bunların kararlarına kesinlikle saygı duymuyorum, inanmıyorum. 15 Temmuz'da yargımız, darbecilerin değil milletin yanında yer aldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: [ABD'deki Ambargo davası] Sarraf Davası siyasidir, inanmıyorum.https://t.co/i1mJtp8qJj pic.twitter.com/cnWFl7G5UI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Ocak 2018

FETÖ'nün ByLock kumpası

Gündeminde FETÖ'nün ByLock kumpası da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ, Mor Beyin uygulamasıyla, tespit edilen terör örgütü üyelerinin suçlarını gizlemek için 11 binin üzerindeki masum insanı ateşe atmaktan çekinmeyecek bir yönteme başvurmuştur. Gizledikleri kodlarla, insanları Bylock'un sitesine yönlendirmişlerdir. Amaçları eldeki deliller üzerinde soru işareti oluştururak mücadeleyi sulandırmaktır. Bu oyunda bozulmuştur. Mağduriyetler süratle telafi edilmektedir." açıklamasında bulundu.

"Dünya 5'ten büyüktür, adaletsizliğe karşı en büyük başkaldırıdır"

Adalet ile ekonomi arasında da çok yakın bir ilişkinin olduğunu vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaletin bozulduğu yerde ekonomiyi, ekonominin çöktüğü yerde adaleti sağlamak zordur. Türkiye ekonomisini 3 kattan fazla büyütmüşsek bunda hukuk devletini tavizsiz işletmenin çok payı vardır. Biz dimdik ayaktayız hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Biz koşacağız onlar kovalıyacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak tüm bu adaletsizliklere karşı itirazımızı her platformda dile getiriyoruz. Dünya 5'ten büyüktür sözümüz küresel adaletsizliğe karşı yapılmış en büyük başkaldırıdır. Başımıza en büyük faşist, diktatör kesilenlerin sonu yaklaşıyor." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber