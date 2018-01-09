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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: FETÖ'nün Balkanlardan kökünün kazınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: FETÖ'nün Balkanlardan kökünün kazınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ terör örgütünün Balkan coğrafyasından kökünün kazınması için çalışmalarımızı dostlarımızın da desteğiyle sürdüreceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Terörle mücadele konusunu da Sayın Cumhurbaşkanı ile etraflıca ele aldık ve bu konuyla ilgili kendileri de FETÖ terör örgütünün Balkan coğrafyasından kökünün kazınması için çalışmalarımızı dostlarımızın da desteğiyle sürdüreceğiz ve bu konudaki hassasiyetleri sebebiyle de kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

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