Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ey Avrupa Parlamentosu'ndaki zavallılar yolculuğumuz sürecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Batman 6. Olağan İl Kongresi öncesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Karşımızda Batı var, ABD'nin desteklediği teröristler var"

- Afrin'e yürüdüler. Değil mi? Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Şehitlerimiz bizi takip ediyor, izliyor. Az önce Bitlis'te de bizi Afrin'e gönder diye gençler bağırıyordu. Haber geldiği anda önce başkomutanınız yürüyecek sizde arkadan yürüyeceksiniz. Zira yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan diyor şair. Onun için beraber yürüyeceğiz, el ele yürüyeceğiz. İnanıyorum ki korkak bir topluluk değil. Korkaklar zafer anıtı dikemez. İnşallah sizler zafer anıtını dikecek olan bir topluluksunuz. Bu sabah itibarıyle aldığım haber 825 teröristti. Şuanda bu rakam çok daha büyümüştür. Kimler var karşımızda. Batı var. ABD'nin teröristlere verdiği silahlarla beraber teröristler var.

"AP'de komünistler orada gösteri yapıyorlar"

- PYD, YPG, PKK var. Bunlar terörist. Hani böyle kasıtlı olarak Kürt diyorlarya hepsi yalan. Bunlar benim kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Avrupa parlamentoda ileri gelen komünistler teröristler orada gösteri yapıyorlar. PKK terör örgütüdür diyerek AB bunları terör örgütü olarak kabul etmediğini söylüyor ama bir grup onları destekleyenler paçavraları boyunlarına asıyor. Bize mesaj vermek istiyor. Ey AP parlamentosu içindeki zavallılar ne yaparsanız yapın biz yola çıktık. Ve terörden o bölgeyi temizleyene kadar yolculuğumuz devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey AB Parlamentosu'nun içerisindeki zavallılar. Ne yaparsanız yapın biz yola çıktık ve terörden o bölgeyi temizleyene kadar bu yolculuğumuz devam edecek. Biz mazlumların yanındayız.https://t.co/P3t9nB8I2N pic.twitter.com/MnHBTNpR2a — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Şubat 2018

"Bir an önce buraları temizleyelim"

- Biz mazlumların mağdurların yanındayız. Şuanda 3 buçuk mazlum Hatay'da, Şanlıurfa'da, Kilis'te, Batman'da, Bitlis'te ülkemin değişik yerlerinde. Bir an önce buraları temizleyelim meskun mahalleri yapalım. Zeytin Dalı operasyonunda bizim hanım kardeşlerimizde var cephede. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Bölmeyi teşebbüs edenlere Cudi'de Kandil'de F16 oluruz gireriz inlerinize dedik. Türkiye Cumhuriyetinden başka vatan tanımıyoruz. Bu anlayışla yürüyeceğiz.

Kaynak: TRT Haber