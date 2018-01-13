Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da halka hitap etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Elazığ'da katılacağı il kongresi öncesi halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- Beşer planda hiçbir gücün karşısında eğilmedik. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Ben bu topluluğun aynı şuur içerisinde olduğuna inanıyorum.

- Birileri böyle geliyorlar, yok paralel evlet, yok şurayı böleceğiz filan. Asla, buna tevessül edenler karşısında askerimizi bulurlar, polisimizi bulurlar, güvenlik korucularımızı, hepsinden öte jandarmamızı ve milletimizi bulurlar. Tek devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hep beraber söyleyelim, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İnşallah bununla bu yolculuğa devam edeceğiz. Bizi bölemeyecekler. Hep birlikte Türkiye olacağız. Rabbim birliğimizi daim kılsın. Birbirimizi menfaat için değil, sadece Allah için seveceğiz. Şimdi içerideki kongreye de müsaade ederseniz geçelim ve kongremizi de inşallah başarıyla yapalım. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah.

Kaynak: TRT Haber