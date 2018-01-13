  • 13 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.747
    EURO 4.567
  • BIST 114644.62
    ALTIN 161.185
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da halka hitap etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri yok paralel devlet, yok şurayı böleceğiz filan. Buna tevessül edenler karşısında milletimizi bulur." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığda halka hitap etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Elazığ'da katılacağı il kongresi öncesi halka hitap etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- Beşer planda hiçbir gücün karşısında eğilmedik. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Ben bu topluluğun aynı şuur içerisinde olduğuna inanıyorum.

- Birileri böyle geliyorlar, yok paralel evlet, yok şurayı böleceğiz filan. Asla, buna tevessül edenler karşısında askerimizi bulurlar, polisimizi bulurlar, güvenlik korucularımızı, hepsinden öte jandarmamızı ve milletimizi bulurlar. Tek devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hep beraber söyleyelim, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İnşallah bununla bu yolculuğa devam edeceğiz. Bizi bölemeyecekler. Hep birlikte Türkiye olacağız. Rabbim birliğimizi daim kılsın. Birbirimizi menfaat için değil, sadece Allah için seveceğiz. Şimdi içerideki kongreye de müsaade ederseniz geçelim ve kongremizi de inşallah başarıyla yapalım. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER