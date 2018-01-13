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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

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