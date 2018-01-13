Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
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