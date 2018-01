Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş. Nerede? Pensilvanya'da. Ne işin var orada? Hadi sıkıyorsa gel, buraya gel." dedi.

Erdoğan, Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Elazığ 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Konuşmasına tüm Elazığlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Elazığ'ın sözünü tutarak 16 Nisan halk oylamasında yüzde 72 ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "evet" dediğini söyledi.

Erdoğan, Elazığ'ın Palu ilçesinin yüzde 92'nin üzerindeki "evet" oyuyla, ilçeler arasında ilk 5'e girdiğini hatırlatarak, Baskil ilçesinin yüzde 87 ile, Arıcak ilçesinin yüzde 83'ü bulan oranlarla Türkiye genelinde ilk 100'ün içine girdiğini belirtti.

"Gakgom babacandır, gözü de pektir. Mazluma yumuşak, zalime serttir. Kalleşliği bilmez haza, erkektir. Herkese gakgomsun denilmez gakgoş." sözlerini okuyan Erdoğan, Elazığ'ın bu sonuçlarla herkese "gakgomsun" denilmeyeceğini tüm Türkiye'ye gösterdiğini dile getirdi.

Elazığ'ın, tarihinin her döneminde cesaret abidesi kahramanlar çıkarmış bir şehir olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bunun son örneğinin de yaklaşık bir yıl önce teröristleri tabancasındaki son kurşuna kadar çarpışarak durduran ve ardından şehit olan Fethi Sekin olduğunu söyledi.

Erdoğan, şehit polis Fethi Sekin şahsında tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi ve salonda bulunanlardan şehitler için Fatiha suresi okumasını istedi.

Sekin'in, İzmir Adliyesi önündeki çatışmasının görüntülerini her izlediğinde dilinin ucuna şair Hüseyin Nihal Atsız'ın, "Kahramanların Ölümü" ismindeki şiirinden, "İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için." dizelerinin geldiğini aktaran Erdoğan, Fethi Sekin'in tıpkı 15 Temmuz şehitleri gibi yurdu yaşatmak için can veren kahramanlardan birisi olarak milletin ve ülkenin tarihine ismini yazdırdığının altını çizdi.

"Dünyanın en eli kanlı, vahşi, ahlaksız terör örgütlerinden birisi PKK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 1984'ten bu yana kesintisiz şekilde terörle mücadele yürüten bir ülke olduğuna işaret etti.

Dünyanın en eli kanlı, vahşi, ahlaksız bu terör örgütlerinden birisi olan PKK'nın, millete musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçtiğini belirten Erdoğan, "Asker, polis, güvenlik korucusu, jandarma, kamu görevlileri vatandaş olarak on binlerce kardeşimizi teröre kurban verdik." dedi.

Elazığ ve Elazığlılar'ın bu uzun terörle mücadele döneminde cesur duruşlarıyla, mücadele azimleriyle, kahramanlıklarıyla daima devletinin yanında yer aldığını anlatan Erdoğan, "Terör örgütü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizden, ülkemizin batısına ve kuzeyine geçiş yapamamışsa bunda Elazığ'ın çok büyük payı vardır. Çünkü burası coğrafi olarak tam bir kilit noktasıdır. Elazığ'ı geçmeden ne kuzeye ne batıya geçemezsiniz." diye konuştu.

Fethi Sekin örneğinde olduğu gibi pek çok vatandaşın hayatını kaybedip şehit olduğunu dile getiren Erdoğan, gazilik unvanıyla şereflenenlerin, ismi kirletilip tarihe gömülmek istenenlerin olduğunu, hepsini de bildiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kim, bu ülke için ne yapmış, hangi fedakarlıkta bulunmuş, bunun için nasıl bir bedel ödemiş hepsinin de farkındayız. Ne diyor Arif Nihat Asya, 'Işığını önüne al yürü. Gölgen arkadan ister gelsin, ister gelmesin. Elazığlılar, vatan, millet, devlet, bayrak, ezan sevgisini önlerine alıp yürümüşler, geriye de dönüp bakmamışlar. Yine Arif Nihat Asya'nın deyimiyle, 'Şehitler tepesini boş bırakmamışlar.' Cesaretleri ve sadakatlarıyla dalgalanmak için bekleyen bayrağın rüzgarı olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

"Kandil'e kadar gittik, yetmeyecek daha da gideceğiz"

Elazığlıların dün Yemen'e ve coğrafyanın dört bir yanına evlatlarını gönderdiklerini belirten Erdoğan, bugün de ülkenin yedi düvele verdiği mücadelede en büyük desteği aldıkları illerin başında Elazığlıların geldiğini kaydetti.

Erdoğan, "Şimdi bugün burada Elazığ'dan rabiamızı öyle bir haykıralım ki dostlarımızın yüreği ferahlasın, düşmanlarımızın kalbi daralsın." diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Gakgoş'uyla, Arap'ıyla, Arnavut'uyla, velhasıl 80 milyon tek millet ve bizi bölemeyecekler. İki, tek bayrak. Bayrağımızın rengi belli, şehidimizin kanı. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehitlerimizin ta kendisi. Üç, tek vatan, 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Vatanımızı bölemeyecekler. Kim ki bölmeye teşebbüs ederse, işte F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla inlerine gireriz. Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de, Kato'da girdik mi? Ve yetmedi ta Kandil'e kadar gittik, yetmeyecek daha da gideceğiz. Herkes haddini bilecek."

Bu millete saldıranların bunun bedelini ağır ödeyeceğine işaret eden Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın da bunun bir örneği olduğunu söyledi.

"Sen kaçacaksın, biz de seni kovalayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü unsurun da tek devlet olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş. Nerede? Pensilvanya'da. Ne işin var orada? Hadi sıkıyorsa gel, buraya gel. Arkana Amerika'yı almak suretiyle, Pensilvanya'da sana kazandıracağı bir şey yok. Amerika da seni bir yere kadar taşır, Feto bunu bilesin. Ondan sonra Amerika da seni kapıya koyacak, o zaman da kaçacak delik arayacaksın. Sen kaçacaksın, biz de seni kovalayacağız. İşte bu coşku, işte bu azim, işte bu kararlılık bizlerde olduğu sürece evelallah bu ülkenin, milletin sırtını kimse yere getiremeyecektir."

Ayrıntılar gelecek...