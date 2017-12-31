Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Düzce'de AK Parti İl Kongresi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti teşkilatlarımızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Buradan tabiatı güzel, suyu güzel şehrin tüm ilçelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Bir şeye özellikle teşekkür etmek istiyorum. 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 74 ile şahsıma teveccüh gösterdiniz. 16 Nisan'da yüzde 71 ile 'evet' dediniz. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Düzce teşkilatımızda görev alan tüm kardeşlerime emekleri, gayretleri için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye büyüdükçe, maruz kaldığımız tehditlerin çapı da büyüyor.https://t.co/5NOm3OjEvA pic.twitter.com/VVB4vqOgwi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Düzce il kongresinde yaptığı konuşmada, "Oturduğu koltuğa gelişi dahi şaibeli olan bu zatın, ülkemiz ve milletimiz aleyhine olan her işin, her ihanetin arkasından çıkması tesadüf olamaz. Sanıyorum, kendisini birileri bu iş için özel olarak görevlendiriyor." ifadelerini kullandı. "Aslında biz bu iğrenç tavrı FETÖ'cülerden çok iyi tanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her defasında foyasını ortaya çıkardığımız halde, bu zat bir gün dahi utanmadı, hiçbir şey olmamış gibi yalanın dahi daha büyüğüne, iftiranın daha kirlisine sarılmaya devam etti ve çok da pişkin. Aslında biz bu iğrenç tavrı FETÖ'cülerden çok iyi tanıyoruz. Mahkemelerde önlerine konan tüm delillere, resimlere, şahit ifadelerine rağmen, ısrarla ne diyorlar, 'Yapmadık, etmedik, görmedim, duymadım.' Bu FETÖ'cülerin riyakarlığıyla, bu zatın yüzsüzlüğü aynıdır." şeklinde konuştu.

"15 Temmuz gecesi Bay Kemal'in takımı FETÖ'cülere karşı yürümediler"

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Açık söylüyorum, net söylüyorum; 15 Temmuz gecesi Bay Kemal'in takımı bizlerle beraber, MHP'li kardeşlerimizle beraber, o FETÖ'cülere karşı yürümediler. Biz birlik olduk, beraber olduk yürüdük ama Bay Kemal'in takımı ortalıkta yoktu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri çıkmayan kişiler bir anda sahaya inemeye, olur olmaz konuşmaya başladılar. Bir anda bu tepkisellik nereden çıktı?https://t.co/wOEe4oyKsR pic.twitter.com/xNxHXyTLWW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Aralık 2017

"Türkiye yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri, solukları çıkmayan, en küçük bir aksiyonlarını, tepkilerini görmediğimiz kişiler, bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır, bir anda bu iştiyak, bu heves, bu hız, bu tepkisellik nereden çıktı?" diyen Erdoğan, "Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirir, saflarımızı sıklaştırırken bu bozgunculuk merakının sebebi nedir? Türkiye'nin yeni bir Kurtuluş Savaşı verdiği şu dönemde bize yakışan birlik olmaktır, beraber olmaktır, dayanışma içinde hareket etmektir." ifadelerini kullandı.

"Hani sen demokrattın, hani demokrasiye inanıyordun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika, Birleşmiş Milletler'e verdiği desteği çekiyormuş. Hani sen demokrattın, hani demokrasiye inanıyordun. Demek ki her şey senin istediğin gibi olursa demokratsın, senin istediğin gibi olmazsa demokratlıktan vazgeçiyorsun." dedi.

Ayrıntılar gelecek