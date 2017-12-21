Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Dünya Amerika'ya çok güzel bir ders verir diye beklentim var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

-Cumhurbaşkanlığı ödüllerini, devletimizin takdirininin bir nişalesi olarak aslında veriyoruz. Kendi tarihini başkalarından öğrenen bir millet geçmişi ile geleceği arasında güçlü bir köprü kuramaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi tarihini başkalarından öğrenen bir millet geçmişi ile geleceği arasında güçlü bir köprü kuramaz.https://t.co/FcFN2hfd4e pic.twitter.com/kDYRUsrVDw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Aralık 2017

-Kültürümüzün geleceğini görmek istiyorsak bakacağımız yer gençlerimizin ve çocuklarımızın dünyasıdır. Gençlerin ve çocukların dünyasına, hayallerine erişemeyen bir kültür kütüphanelerin tozlu raflarında kalmaya mahkumdur.

-Maalesef yeni nesilleri, medeniyetimizin kökleri ile buluşturmakta zorlanıyoruz. Siz sadece alansanız, tüketenseniz işte o zaman güneşin altında kalan buzdan bir heykel gibi erimeye başlıyorsunuz.

-Kültür ve sanat ile eğitim öğretime özel önem veriyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda hedeflediğimiz ilerlemeyi kaydedemediğimiz bir gerçektir. İnşallah önümüzdeki dönem kültürü, sanatı, eğitimi ilk sıralara taşıyoruz, taşıyacağız.

-Dünyanın ve bölgemizin geçtiği sancılı süreçte ve 2023 hedeflerimize ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Önemli olan şartlarla imkanları en ideal şekilde değerlendirerek ülkemize ve milletimize hayırlu hizmetler verebilmektir.

-Beklediğimizi bulamadığımız durumlar da yaşadık. Biz bunlara rağmen milletimiz ile birlikte geleceğe yürümeye devam ediyoruz.

-Terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla ve başarı ile sürdürüyoruz. Sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna izin vermeyeceğimizi açıkça ortaya koyduk.

-Bu süreçte asla ihmal etmememiz gereken alanların başında kültür ve sanat geldiğini biliyoruz.

-Erdoğan'ın ecdadı işte böyledir, hırsızdır diyecek kadar adileşebilir. Benim ecdadım Medine'yi müdafaa ederken be terbiyesiz senin ecdadın neredeydi sen önce bize bunun hesabını ver. 3 yıla yakın Fahrettin Paşa orada görev yaptı. O emanetleri 2bin civarında asker ile İstanbul'a gönderiyor ve bu emanetler burada da saldırı olursa diye Anadolu'nun bilinmez bir köşesinde koruma altına alınıyor. Fahrettin Paşa'ya hakaret eden kişiye kutsal emanetler nedir diye sorsanız bilmez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim ecdadım Medine'yi müdafaa ederken be terbiyesiz senin ecdadın neredeydi?https://t.co/FcFN2hfd4e pic.twitter.com/Pj12HTExNs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Aralık 2017

-Biz Yemen'e düşman ayağı basmasın diye canımızı ortaya koymuştuk.

-Amerika'ya ne diyorlar, 'demokrasinin beşiği.' Demokrasinin beşiği, dünyada dolarla satın alınacak iradeler arıyor. Sayın Trump, siz Türkiye'nin demokrasi iradesini dolarlarınızla satın alamazsınız, bizim kararımız bellidir. Tüm dünyaya da sesleniyorum. Sakın ha, böyle ufak tefek dolarlarla demokrasi mücadelenizde iradenizi birilerine asla satmayın.

-Temenni ediyorum ki bugün Amerika beklediği neticeyi alamaz ve dünya Amerika'ya çok güzel bir ders verir diye beklentim var.

TRT Haber