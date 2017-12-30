Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Dün zalimin adı rejimdi, bugün zalimin adı YPG/PYD

Kastamonu'da AK Parti İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği yönünde çok önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz 4-5 yıl içinde çok saldırıya maruz kaldık. FETÖ'den ekonomik tetikçilere kadar pek çok farklı araç harekete geçirildi. Bunlarında hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Suriye halkının kendi iradesine sahip çıkmak için başlattığı mücadele, terörle felaketle sonuçlandı." dedi.

Suriye'nin terör örgütleri eliyle adeta kan kusturulduğuna işaret eden Erdoğan, "Ülkemizde 3 milyon Suriyeliyi misafir ederek bir nebze acılarını hafifletmeye çalıştık. Hiç şüphesiz en doğrusu kendi vatanlarında yaşamaktır. Türkiye olarak güvenli hale getirdiğimiz Cerablus El Bab arasındaki bölgeye insanlar dönerek evlerine kavuştu. Afrin'i ve Münbiç'i terörden arındırdığımızda buradaki vatandaşlar kendi güvenli yerlerine kavuşacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınır bölgelerimiz bir terör koridoru olarak tehdit oluşturuyor.https://t.co/mhEWstfb59 pic.twitter.com/jg6LgbrZPq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Aralık 2017

"Biz bu terör örgütünü öyle yada böyle tepeleyeceğiz"

Erdoğan, sınır ötesi operasyonların devamı sinyalini de, "Sınır bölgelerimiz, bir terör koridoru oluşturarak bize tehdit oluşturuyor. Madem Suriye'de herşey güllük gülistanlık 3 milyonun üzerindeki insan neden bizim topraklarımıza yaşamaya devam ediyor ? Bu insanlar biliyor ki orada zulüm baki. Dün zalimin adı rejimdi bugün zalimin adı YPG, PYD'dir. Biz DEAŞ'a ne yaptıysak bu örgütlerede aynısını yapıp sınırlarımızı güvenli hale getireceğiz. Ansızın gelebiliriz diyoruz, biz gelmeden pılınızı pırtınızı toplayın. Biz bu terör örgütünü çokta uzak olmayan bir tarihte öyle yada böyle tepeleyeceğiz. Talebimiz bu süreçte kimsenin ayağımıza dolaşmamasıdır." şeklinde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünü çok da uzak olmayan bir tarihte öyle veya böyle tepeleyeceğiz. Talebimiz bu süreçte kimsenin ayağımıza dolaşmamasıdır.https://t.co/mhEWstfb59 pic.twitter.com/aeNGkdHuVg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Aralık 2017

"Stratejik ortağınla hareket etmiyorsun, terör örgütüyle hareket ediyorsun böyle olur mu?"

ABD'yi terör örgütüne verdiği silah desteği üzerinden eleştiren Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yüzümüze başka konuşulmasından gözümüzün önünde başka işler yapılmasından bıktık usandık. Bölgedeki örgütlere silah verilmeyeceği söylendiği gibi, 4 bini aşkın tır silah yüklü zırhlı taşıyıcı yüklü, bunlar Suriye’de dağıtılmakla kalmadı, bu iş için ödenek kondu. Şımaran terör örgütünün azgınlığı her geçen gün artıyor. Bundan sonra sadece icrata, uygulamaya bakacağız. Biz Rusya ile İran'la nasıl çalışıyorsak ABD ile de aynı şekilde çalışmak istiyoruz. Bize bir adım atana bir misliyle mukabele etmekten çekinmeyiz. Stratejik ortağınla hareket etmeyeceksin terör örgütü ile başka bir terör örgütüne karşı mücadele edeceksin böyle bir şey olur mu? ABD ile vize krizi kalktı, olması gerekende zaten buydu."

Kaynak: TRT Haber