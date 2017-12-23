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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Dolarlarla, korkuyla iradeler satın alınamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Dolarlarla, korkuyla iradeler satın alınamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'deki konuşmasında BM'nin Kudüs kararı ile ilgili "Demek ki dolarlarla, demek ki korkuyla iradeler satın alınmaz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Dolarlarla, korkuyla iradeler satın alınamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hakkari 6'ıncı Olağan İl Kongresi öncesinde dışarda halka hitap etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde;

-İşte bir olduk, Kudüs olduk; bir olduk, gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletlerde 128'e 9 olduk ve o 9'un içinde bakıyorsunuz 15 bin nüfuslu bir ülke var, bakıyorsunuz 21 bin nüfuslu, 50 bin nüfuslu bir ülke var. Demek ki dolarlarla, demek ki korkuyla iradeler satın alınmaz.

-İnsan olarak yaşam hakkımıza, düşünce hürriyetimize kimse müdahale edemez. Biz 80 milyon tek milletiz. 

-Vatanımızı kimse bölemez. Bölmeye çalışanların karşısında biz F-16 oluruz. Bu vatan 780 bin kilomtere kare ile tek vatandır. 

-Bir olacağız, diri olacağız, hep beraber kardeş olacağız, Türkiye olacağız.

Etiketler: Hakkari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi
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