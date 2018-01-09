Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Devlet Bahçeli'yi Külliye'ye davet ettim, yanıt bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

2019 seçimleri öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli bir duruş sergilediğini belirten Erdoğan, bu duruşun ülkeyi bölmek isteyenlere bir cevap niteliğinde olduğunu söyledi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu seçimlerin arifesinde Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Bu duruşla birlikte ülkemizde bizi bölmek isteyenler bu hedeflerıne ulaşamayacaklar çünkü bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız yaşamayada devam edecegiz. Birileri diyor ki şu ne der bu ne der, şu ne der bu ne der değil biz ne deriz asıl olan budur. Sayın Bahçeli'yle bir araya geliriz ülkemizin dertlerini konuşur çalışmaları yapar geleceğe beraber yürürüz birlikte yapmamız gereken çok şey var milletimizin bize verdiği sorumluluklar var bunları yerine getiririz. Sayın Bahçeli'nin açıklamasını çok önemli görüyorum, şahsım ve partim adına şükranlarımı sunuyorum''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliyi Külliye'ye davet ettiğini ve yanıt beklediğini de söyledi.

''Bu trenden düşenler düştükleri yerde kalırlar''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin birlikteliğini zedeleyenlere de değindi ve şunları kaydetti;

"Eskiden partimiz çatısı altında olup bugün başka havalarda gezen kimsenin partimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna dikkat etmelidir. Bu birlikteliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değiller. Bu trenden düşenler kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar. Bu süreçte bize düşen kendi işimizi sağlam tutmak."

ABD'nin Kudüs Kararı

''Amerikanın Kudüs kararında ikircikli davranan ülkeler var, bunu biliyoruz ama genel görüntü umut verici" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bir süredir düşlerimizde görmekle yetindiğimiz kudüs'ü kalbimizle kucaklayacağımız günler uzak değildir. Kudüs Osmanlı'nın elinden çıktığı gümdem bu zamana ne huzur, ne barış var. İsrail'in şımarıklıkları bölgeyi ve dünyayı felakete sürüklüyor. Sonuna kadar filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.''

''Çok ciddi atılım politikası ile dünyaya yayılacağız''



Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türkiye'nin tek yönlü ve bağımlı bir dış politikadan AK Parti süresinde kurtulduğunu belirterek; ''Yıllarca ülkemiz tek yönlü ve bağımlı bir dış politika izlemeye mahkum bırakılmıştır. AK Parti hükümetleri döneminde kardeş coğrafyalardan başlayarak dünyanın tamamına yayılan bir açılım politikası başlattık. Suriye ve Irak'taki istikrarsızlıklar bizi hedeflerimizin gerisine düşürse de toplumlar seviyesinde bu bölge ile güçlü bir kucaklaşma yaşıyoruz. Afrika yıllarca ihmal ettiğimiz bir coğrafyaydı şimdi Afrika'daki büyükelçilik sayımız 41 oldu, Afrika'da Büyükelçiliğimizin olmadığı bir ülke kalmayacak. Şimdi önümüzde Latin Amerika ülkeleri var. Çok ciddi atılım politikası ile dünyaya yayılacağız. Biz hem üzerimize salınan Terör örğütlerini tepeleriz, sahada iddiamızı sürdürürüz.'' dedi.

''15 Temmuz'u başaramayanlar farklı darbe girişimleri içerisinde''



15 Temmuz darbe girişimini başaramayanların farklı arayışlar içinde olduğunu kaydeden Erdoğan'ın, terör örgütlerine silah yardımı yapan ABD de hedefindeydi.



Erdoğan, ''15 Temmuz Darbe girişimini başaramayanlar şimdi farklı darbe girişimleri arayışı içerisinde. Amerika'daki malum dava, siyasi içerikli bir darbe girişiminin adıdır. Bu da tutmayacak bunu da başaramayacaklar. Türkiye bir kabile devleti değildir. Türkiye'nin son 15 yılda geldiği yer birilerini rahatsız ediyor. Bir kıskançlıktır gidiyor. Bizim stratejik ortak olarak bildiğimiz dostlar, Suriye ve Irak sınırında terör örgütlerine silah desteği veriyorsa, biz kendileri ile neyi konuşacağız. Biz göbeğimizi kendimiz kestik ve kesmeye de devam ederiz.Bugün Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik saldırıları sanıyormusunuz ki şahsımıza ait Bu saldırılarıların hedefi Türkiye'dir. Ülkemizi bölmek isteyenlere karşı istiklal savaşı mücadelesi veriyoruz, cepheler çok geniş, Terör örgütlerinden tutun ekonomik yaptırımlara kadar." dedi.

''Sıra terör örgütünü koridorunu çökertmeye gelmiştir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeledeki kararlılığın süreceğinin altını çizerek; ''Bölücü terör örgütünün baskısı kalktıkça bölgedeki kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağıının güçlendiği açıkça görülüyor. Şimdi sıra bölücü terör ötgütünün terör koridorunu çökertmeye gelmiştir. Bizim gücümüz milletimizle bağlarımızı sıkı tutmamızdan geliyor, bu unsura zarar verecek hiç bir tutumu hiç bir sözü affettmemiz mümkün değildir. dedi.

skısı kalktıkça bölgedeki kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağıının güçlendiği açıkça görülüyor. Şimdi sıra bölücü terör ötgütü'nün terör koridorunu çökertmeye gelmiştir. Bizim gücümüz milletimizle bağlarımızı sıkı tutmamızdan geliyor, bu unsura zarar vercek hiç bir tutumu hiç bir sözü affettmemiz mümkün değildir. dedi.

skısı kalktıkça bölgedeki kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağıının güçlendiği açıkça görülüyor. Şimdi sıra bölücü terör ötgütü'nün terör koridorunu çökertmeye gelmiştir. Bizim gücümüz milletimizle bağlarımızı sıkı tutmamızdan geliyor, bu unsura zarar vercek hiç bir tutumu hiç bir sözü affettmemiz mümkün değildir. dedi.