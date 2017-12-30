Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cuma günü Fransa'ya gidiyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sinop Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

- Biz sadece Allah'ın huzurunda eğliriz. 80 milyonun huzuru ve güvenliği için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. İstiyoruz ki bizim çektiğimiz çileleri yavrularımız çekmesin. O yüzden 2053, 2071 diyoruz. Sinop'a toplam 10 katrilyon tutarında yardım yaptık.

- Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bay Kemal'in böyle bir derdi var mı? Tankları gördüğü zaman hemen Bakırköy Belediyesi'ne kaçıyor. Kahveler gelsin. Saat 23:17 ve biz çağrımızı yapmışız milleti meydanlara davet etmişiz. Gecenin 2'sine doğru havalimanına inmişiz. Benim derdim o değil benim derdim milletim orada. F16'lar uçuyormuş bizim için hiç önemli değildi. Yalanı bunun kadar maharetli söyleyen ikinci kişi bulamazsınız.

Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan, Sinop'ta AK Parti İl Kongresi'nde konuşuyor. https://t.co/gIbxBmElvS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Aralık 2017

- Biz tersine çevirdik. Bölgemize 12 buçuk milyar liralık yatırım yapacağız. Sinoplu çiftçilerimize son 15 yılda, 161 milyonluk tarımsal destek verdik. Su akar Türk yapar dedik. Bay Kemal çiftçi aç diyorsun. Neden yalan söylüyorsun? Dün açıklanan asgari ücreti beyefendiler beğenmiyor. 2002 yılında hükümete geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı. Biz bunu geçen yıl bin 404'e çıkarmıştık. Şimdi ise 14,3 artış işe bin 603 liraya çıktı.

- Türkiye büyüdükçe vatandaşlarımızın her biri payına düşeni alacaktır. Kişi başına düşen milli gelirimiz ne oldu? 11 bin dolar. Asgari ücret çok daha büyük bir artışla bin 603 lira. Bizim için siyaset bir amaç değil, bir araçtır. Bizim için siyaset makam ve mevki kapısı değildir, millete hizmet etmenin bir vasıtasıdır.

- Türkiye son 15 yılda hangi sorumluluğu üstlenmişse hepsinin hakkını vermiştir. 2009-2010 dönemi arasında BMGK konseyi üyeliğine seçilip mazlumların sesi olduk. G20 ile tüm ülkelerin takdirini kazandık. İİT'nin dönem başkanlığını yürütüyoruz. İslam dünyasının sorunlarına çözüm bulmak için çaba sarfediyoruz. Tarihi zirve İslam dünyası açısından bir tarihi dönüm noktası olmuştur. İslam dünyası Filistin'in yalnız olmadığı İstanbul'dan tüm dünyaya gösterdi. Filistin'in başkenti neresidir? Kudüs'tür. Ardından BM Genel Kurulundaki tarihi oylamayla ABD'nin kararının hukuksuzluğu en üst düzeyde tescillendi.

- Kudüs meselesi sadece Türkiye'nin ve Müslümanların meselesi değil, tüm insanlığın meselesidir. Ben İslam ülkelerinin liderlerini ararken Papa'yıda Putin'i, Maduro'yu, Arap Liginin Başkanı Kral 2. Abdullah'ı da aradım. Sonunda başarıyı yakaladık. ABD'nin yanında İsrail vardı İsrail'in dışında bazı devletcikler vardı. Teşekkür için de bu ülkelerin liderlerini hala arıyorum. Papa'yı dün aradım teşekkür ettim.

- Rusya, İran, Türkiye olarak yoğun bir çalışmamız var Suriye'de. Cuma günü Fransa'ya gidiyorum. İkili ilişkileri masaya yatıracağız. Durmak yok. Sudan, Çad ve Tunus'ta kardeşlerimizin sevgi seliyle karşılaştık. 10 binler ellerinde Türk bayraklarıyla gözlerinden yaşlar akarak bizleri bağrına bastı.

- Sevakin Adasını bize tahsis etmeleri halinde tamamını restore edeceğiz. 2019 seçimleri millete hakaret edenlerle millete hizmet edenlerin ayrılacağı bir turnosol kağıdı olacak. Bizim medya baronlarına, siyaset mühandislerine borcumuz yok.