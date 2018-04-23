Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları kabul etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü, tüm yurtta kutlanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki öğrencileri kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna, Cenk Yakın Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Fatih Mintaş oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu makamı Fatih'e takdim ediyoruz ve şimdi de sayın başkanımızın milletimize mesajlarını, ülkemize mesajlarını bizzat kendisinden dinlemek istiyoruz. Tabi benim de temennim Fatih ismiyle müsemma olur. İnşallah sadece adıyla kalmaz, çok güzel bir isim. Temennimiz odur ki istiklal mücadelemizde sizlerin çok farklı bir yeri var, çok farklı bir önemi var ve sizler milletlerin adeta dinamik gücü olan insanı niteliyorsunuz, Türkiye’mizin örneklerisiniz” dedi.

Sonraki hedeflerinin nitelikli insan yetiştirmek olduğunu söyleyen Erdoğan, “Sizler bizim adayımızsınız. Başarınız bizim başarımız olacaktır, sizlere inanıyor ve güveniyoruz, başarılarınızla övüneceğiz ve sizlerin gözlerindeki şu parıltılar benim umudumu artırıyor” ifadelerini kullandı.