Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad'da Türk iş adamlarına seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Otel'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Çad İş Forumu'nda Türk ve yabancı iş adamlarına hitap etti.

Türkiye ile Çad arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlaması beklenen İş Forumu'nda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, "Çad'a gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilk ziyaret Cumhurbaşkanı olarak bana nasip oldu. Bundan dolayı ayrıca mutluyum." ifadesini kullandı.

Çad'da kendisine gösterilen sıcak karşılama ve misafirperverlikten dolayı da teşekkürlerini ileten Erdoğan, havalimanından toplantıların yapılacağı yere kadar yol kenarında bulunan gençlerin coşkusunu, heyecanını unutmasının mümkün olmadığını ve bu coşkuyu aynen Türkiye'ye taşıyacağını anlattı.

Erdoğan, ziyaretin, köklü bir tarihe sahip iki ülke ilişkilerine ekonomi ve ticaret alanında da ivme kazandırması temennisinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin mevcut seviyesini yeterli görmüyorum. 80 milyon Türkiye ve 15 milyon ortalama olarak Çad'ı düşünürsek, 95 milyon bu iki kardeş ülkenin nüfusu var. Öyleyse şu anda 41-42 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bize yakışır mı? Yakışmaz. Bizim bunu artırmamız lazım. Paralarımıza, imkanlarımıza sahip çıkmamız lazım. Yeraltı, yer üstü tüm zenginliklerimizin birilerinin kontrolünde olmasını ben doğru bulmuyorum. Adımlarımızı buna göre atmamız lazım. Bunun için iş adamlarımıza büyük görev düşüyor."

"Çok daha güçlü, diri bir Afrika olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15-16 yıl önce göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye 23,5 milyar dolar borcunun bulunduğunu, 2013'te bu borcun sıfırlandığını ve hatta bundan iki yıl sonra da IMF'nin Türkiye'den 5 milyar avro borç istediğini hatırlattı.

Erdoğan, "Hani var ya 'borç alan daha sonra da emir alır.' Şimdi öyle yapmıyorlar mı dünyada? Bakıyorsunuz borç değil, güya şöyle ufak ufak hibeler veriyorlar, ardından da emirler veriyorlar. Afrika'yı böyle sömürmediler mi? Afrika'yı böyle sömürdüler. Hala da böyle sömürmeye devam etmiyorlar mı? Aynen böyle sömürmeye hala devam ediyorlar." diye konuştu.

Afrika'nın artık küllerinden ayağa kalktığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu asrın sonuna doğru bugünkü Afrika'yı bulamayacaklar. Çok farklı bir Afrika olacak. Çok daha güçlü, diri bir Afrika olacak. Onun için, işte Sayın Cumhurbaşkanımız da burada, hep birlikte karar vermemiz lazım. İş adamlarımız, ziyaretimiz vesilesiyle Çadlı muhataplarıyla potansiyel işbirliği imkanlarını ele almak üzere burada bulunuyor.

"Çad'da işte bu yatırım imkanını değerlendirebilirsiniz"

İş adamlarımız tekstilden tarım ve hayvancılığa, müteahhitlikten enerjiye, sağlıktan turizme kadar birçok iş kolunu şu anda temsil ediyorlar. Her iki ülke iş adamlarının bu İş Forumu vesilesiyle yeni ortaklıklar tesis edeceklerini düşünüyorum. Bir de şunu ifade etmek istiyorum: Devletlerin yönetimi cepteki hazır para kaynaklarıyla olmaz. Yeni yeni para kaynakları üretmek suretiyle kaynakların çeşitlendirilmesiyle olur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde batmış, bitmiş bir Türkiye'nin bulunduğunu ve 15 yıllık süreçte farklı bir Türkiye'nin oluştuğunu anlatarak, "Bu nasıl oldu, hazır paralarımız vardı, yatırım yaptık da öyle mi oldu? Hayır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PPP sisteminin devreye sokulması gibi uygulamalarla Türkiye'nin bir anda değişmeye başladığını, havalimanlarının sayısının 25'ten 56-57'ye çıktığını, köprülerin, deniz altından raylı sistemlerin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben buradan Türk iş adamlarına sesleniyorum, burada önemli bir ülke var, Çad. Yurt dışında yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Çad'da işte bu imkanı değerlendirebilirsiniz. Şu anda havalimanı gibi, bunun yanında üst geçitler, metro, otoyol, buna benzer adımlarla ilgili olarak, bu konularda yatırıma hazır bir ülke var.

Sayın Cumhurbaşkanımızla bugün bu konuları konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı da buna hazır ve bu konuyla ilgili bakanlarımıza gerekli talimatları verdik. İşte yurt dışında yatırım, buyurun. Ben diyorum ki verin el ele ve bu adımları atın. Biz nasıl bu noktada ayağa kalktıysak, kişi başına milli gelirimiz 3 bin 500 dolar iken 15 yıl önce, bugün 11 bin dolara çıktıysak, inanıyorum ki aynı şekilde Çadlı kardeşlerimiz de bugünkü gelirini 10-15 kata en kısa zamanda yükseltir."

"Petrol, doğalgaz kaynaklarını malum yerler kullanmasın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeraltı zenginlikleri konusunda madencilik sektörüyle ilgilenen bütün girişimcilere Çad'daki muhataplarıyla gerekli adımları atma çağrısında bulunarak, "Bütün bu petrol, doğalgaz kaynaklarını malum yerler kullanmasın. Bu ülkenin kendi evlatları 'win-win, (kazan-kazan)' esasına göre, kendileriyle çalışacak kardeşleriyle beraber bunu yapsın." şeklinde konuştu.

Erdoğan atılacak adımların süratle uygulamaya geçirilmesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomi ve ticaret boyutunda yeni bir dönem başlatacağına inandığını vurguladı.

Kaynak: TRT Haber