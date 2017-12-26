Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Çad ile 7 anlaşma imzaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad'da İş Konseyi toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Yer altı, yer üstü tüm zenginliklerimizin birilerinin kontrolünde olmasını ben doğru bulmuyorum. Adımlarımızı buna göre atmamız lazım. IMF'ye 23.5 milyar dolarlık borcumuzu sıfırladık. Borcu olan sonradan emir alır. Şimdi öyle yapmıyorlar mı dünyada ufak ufak hibeler verip ardından emirler veriyorlar.

- Afrika'yı böyle sömürmediler mi? Afrika artık küllerinden ayağa kalkıyor. Ülkeler yeni yeni para kaynakları üretmeli. Türk işadamlarını Çad'da yatırım yapmaya çağırıyorum. Kişi başına düşen milli gelirimiz nasıl 11 bin dolara çıktıysa Çad'lı kardeşlerimizde milli gelirini 10 kata, 15 kata en kısa zamanda yükseltir.

- İlişkilerimizde yeni bir dönem başlatacağımıza inanıyorum. Çad ile köklü ilişkilerimiz var. Afrika vizyonumuz çerçevesinde Çad'a çok önem veriyoruz. Ziyaretimiz gayet başarılı geçti. 7 anlaşma imzalandı. Hayırlı olsun. Çad'ın teröre kurban edilmesine asla izin vermeyiz. Çad bizim için Afrika politikamızda çok kritik bir ülkedir.

- Bizim Afrika'ya bakışımız asla daha sonra bu topraklara gelen sömürgeciler gibi olmadı, olmayacak. Afrika kıtasındaki tüm ilişkilerimizde karşılıklı saygıyı, sevgi, kazan kazan ilkesini temel alıyoruz. Birlikte gelişmeyi, birlikte yönetmeyi, birlikte zenginleşmeyi arzu eden bir anlayışla ilişkilerimizi geliştirmenin çabası içindeyiz.

Kaynak: TRT Haber