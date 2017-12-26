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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çad'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çad'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Çad'ın başkenti Encemine'ye gitti. Erdoğan, buradaki temaslarından sonra Tunus'a geçecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çadda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşının, Encemine Uluslararası Havalimanı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından, Türkiye ve Çad milli marşları çalındı.

Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması sonrasında iki ülkenin heyetleri karşılıklı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Debi, daha sonra el sıkışarak, gazetecilere poz verdi.

Erdoğan'a, Türk kökenli Çadlılar'dan sevgi gösterisi

Havalimanından çıkışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Abeşe" olarak da bilinen, tarihi geçmişleri Osmanlı Devleti'nin bölgede hüküm sürdüğü yıllara dayanan Türk kökenli, yaklaşık 200 Çadlı selamladı. Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve adını haykırarak sevgi gösterisinde bulunan Abeşelere makam otomobilinin camından el sallayarak karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile baş başa görüşecek ve heyetler arası toplantılara katılacak.

Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrasında Erdoğan, onuruna verilecek yemeğe iştirak edecek.

Afrika ziyareti kapsamında Sudan'ın ardından ikinci durağı Çad olan Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Çad Cumhurbaşkanı Idris Debi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak.

Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrası Çad Cumhurbaşkanı Debi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verilecek.

Çad'ın ardından Tunus'u ziyaret edecek

Erdoğan, temasları sonrasında Tunus Kartaca Havaalanı'na hareket edecek

Kaynak: AA

Etiketler: encemine, cumhurbaşkanı erdoğan, çad
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