Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Çad hükümetine FETÖ'yü terör örgütü ilan ettikleri için teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin konuşmasından öne çıkanlar:

-Türkiye tarihte hem insanlık hemde Müslümanlar için önemli bir rol oynamış önemli bir ülkedir. Türkiye'nin sahra ülkeleri ile ilişkisi günümüzde de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugünkü buluşmamız tarihi ilişkimizi yeniden canlandırmamıza fırsatı verdi. Bugün farklı anlaşmaların imzalanmasıyla işbirliğimizin devamını göstermiş olduk. Özellikle tarım ve hayvancılık alanında işbirliği imkanları mevcut.

"Okullarımız teröristlerin elinde değil Maarif Vakfı'nın güvenli ellerinde"

- Artık okullarımız teröristlerin değil güvenli ellerde, Maarif Vakfının gözetiminde. Görüşmemiz sırasında birçok konuyu ele aldık. Kalkınma ajansı TİKA'nın çalışmalarını ele aldık. TİKA ile pek çok proje üzerinde çalışıyoruz. Terörizme karşı işbirliği yapma kararını aldık. Müslüman cemaatini ilgilendiren birçok konuyu ele aldık.

- Libya gibi derin krizlerle karşılaşan ülkelerin istikrarını da ele aldık. Aynı düşüncede olduğumuzu gördük. Bu konularda işbirliği yapmamız konusunda hem fikiriz. İslamın istismar edilmemesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Terörizm faaliyetlerinde bulunanlar İslamı kullanıyorlar. Bunu kabul edemeyiz. Terörle mücadele ortak bir mücadeledir. Filistin konusunu da tartıştık. 13 Aralık tarihinde İİT'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan olağanüstü şekilde biraraya getirdi . Bunları da konuştuk.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

- Çad'ı ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı olmaktan mennunum. Çad ile birlikte 24 Afrika ülkesini ziyaret etmiş oluyorum. Çad, Afrika'da bizim için de önem verdiğimiz bir ülke. Biz kendimizi Afrika'nın olduğu kadar Çad'ın da bir kaderdaşı olarak görüyoruz.

"TİKA, Türk-Kültür kompleksi inşasına başlayacak"

- Kazan kazan esasına yönelik bu temelde uzun vadeli bir işbirliği geliştirmek istiyoruz. Çad ile ilişkilerimiz 16. yy'a dayanıyor. Çad'lı kardeşlerimizle unutturulan bağlarımızı güçlendirmeye ve yeniden güçlendirmeye geldik. Çad ile ticaret hacmimiz 41, 42 milyon dolar. 95 milyon nüfusu olan Türkiye ve Çad bu rakamı asla kabul etmemeli. Bunu süratle artırmamız gerekiyor.

- TİKA'nın burada 2015 yılından beri ofisi var. 50 kadar projeyi burada hayata geçirmiş durumda. Yüzlerce Çadlı öğrenciye Türkiye'de burslar veriyoruz. Bugün attığımız imzalarla birlikte TİKA, Türk Kültür kompleksi inşasına başlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz sonrasında Çad hep bize destek verdi. pic.twitter.com/eZ7u4jhwv7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Aralık 2017

"Çad, FETÖ ile mücadelemizde bize hep destek verdi"

- İdris Debi'ye FETÖ'yü kendilerininde de bu ziyarette terör örgütü olarak ilan etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. 15 Temmuz ve sonrasında Çad hep bize destek verdi. Darbe teşebbüsüne destek veren ve darbe teşebbüsünün bizzat içinde olan uzantılarla mücadelemizede destek verdi. Çad'da bulunan FETÖ iltisaklı okullar Maarif Vakfı'na devredildi. Bizler de Çad'ın terörle mücadelesinde yanında olacağız.

"G5 girişimini destekliyoruz"

Ortak bir terörle mücadele kuvveti oluşturmak için G5 girişimini bizler destekliyoruz. Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda bölgesel bir askeri güç konuşlanmasıı memnuniyetle karşılıyoruz. G5'in terörle mücadelede fayda sağlayacağına inanıyoruz. G5 ortak gücünün terörizim ve organize suçlarla mücadeleye fayda sağlayacağına inanıyoruz..

"BM'nin Kudüs kararı, ABD'nin açıklamasının illegalliğini göstermiştir"

- Teröre karşı mücadelenizde yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Çad ile işbirliğini geliştirme imkanlarını ele aldık. Çad ile ilişkilerimiz uluslararası platformlarda da devam ediyor. Özellikle İslam ülkeleri arasındaki dayanışmaya önem veriyoruz. 13 Aralık'ta İİT olağanüstü liderler zirvesine Çad'ın katılması bizleri onurlandırdı. Zirve sonunda alınan kararlar İslam ümmetinin kararlılığının ifadesidir. BM Genel Kurulu aldığı kararla ABD'nin Kudüs'e dair açıklamasının ne kadar hukuk dışı ve illegal olduğunu ortaya koymuştur. Bölgemizde barış için başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filstin devleti kurulmalıdır.

Kaynak: TRT Haber