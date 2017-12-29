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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus dönüşünde, uçakta gazetecilere yaptığı değerlendirmede, seçim ittifakı konusunda, "Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı Tunus dönüşünde, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

MHP ile ittifak konusuna açıklık getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda gerek MHP’nin, gerekse bizim, özellikle ülkemizin milli ve yerli duruşunda bir ittifakımız var. Ülkemizin aydınlık geleceği için ortak söylem geliştirmiş durumdayız. Bu bizi çok daha farklı, çok daha olumlu yerlere taşıyabilir." dedi.

"Süreci liderler bazında götürmekte fayda var"

Erdoğan, süreci liderler bazında götürmekte fayda olduğunun altını çizerek, "Çok aceleci olmamakta fayda var. Bu konuda önüne gelen herkes konuşursa yanlış olur. Her önüne gelenin bu konuda konuşmaması lazım. Benim partim de buna dahildir. Partimin içerisinde de zaman zaman bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz? Bu konuda kimlerin konuşacağı bellidir. Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı." diye konuştu. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: seçim ittifakı, s400, mhp, cumhurbaşkanı erdoğan
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