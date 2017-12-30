Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'da AK Parti İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Biz ülkemizi dün yedi düvelin tasallutundan işte böyle kurtardık. Bugün de aynı mücadeleyi veriyoruz. Tek tip elbiseyle ilgili onların yakınları yok mu? Üzülmeyecekler mi? diyor. Ya sen ne cins adamsın? Sen benim şehitlerimin yakınlarını düşünmüyorsun, gazilerimin yakınlarını düşünmüyorsun. Yok. Ya niye düşünsünki?

"Bu PKK'nın destek verdikleriyle beraber, kol kola yürüyen kişi değil mi?"

- Kahvesiyle beraber televizyonda darbeyi seyreden adamdan ne bekleyebilirsiniz? Cumhurbaşkanı bana haber verseydi ben onu beklerdim diyor. Ben haberi tüm milletime verdim. Bu cibiliyet mesesidir. Bir de kalkıp başk bir yalan söylüyorsun. Darbe olsa bunun karşısına ben dikilirim diyorsun. Neyi dikiliyorsun. sende böyle bir karakter yok ki. İspat ortada. Senin gibileri iyi bilirim. Nasıl yalancı olduğunu bilir benim milletim. Milletimizin hakkını hukunu savunmadın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu eline tutuşturulan yalan yanlış belgelerle muhalefet yaptığını düşünüyor.https://t.co/mhEWstfb59 pic.twitter.com/Ipsq3Expas — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Aralık 2017

- Bu PKK'nın destek verdikleriyle beraber, dağdakilerle beraber kol kola yürüyen kişi değilmi? Bu lafla yürümüyor. Yalan yanlış bilgilerle de muhalefet yaptığını sanıyor. Kalpleri nasır bağlamışların bu sorulara verecek cevabı yoktur. Çünkü bunların kalpleri mühürlüdür. Fikir, düşünce hürriyetinden yanayız diyen utanmazlar Ziya Gökalp şiirini okudum diye bizi mahkum etti. Bunlar Kemal'in de arkadaşlarıdır.

"Dün zalimin adı rejimdi bugün zalimin adı YPG"

- Geçtiğimiz 4-5 yıl içinde çok saldırıya maruz kaldık. FETÖ'den ekonomik tetikçilere kadar pek çok farklı araç harekete geçirildi. Bunlarında hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Suriye halkının kendi iradesine sahip çıkmak için başlattığı mücadele, terörle felaketle sonuçlandı. Suriye terör örgütleri eliyle adeta kan kusturuldu.

- Ülkemizde 3 milyon Suriyeliyi misafir ederek bir nebze acılarını hafifletmeye çalıştık. Hiç şüphesiz en doğrusu kendi vatanlarında yaşamaktır. Türkiye olarak güvenli hale getirdiğimiz Cerablus El Bab arasındaki bölgeye insanlar dönerek evlerine kavuştu. Afrin'i ve Münbiç'i terörden arındırdığımızda buradaki vatandaşlar kendi güvenli yerlerine kavuşacaktır. Sınır bölgelerimiz bir terör koridoru oluşturarak bize tehdit oluşturuyor. Madem Suriye'de herşey güllük gülistanlık 3 milyonun üzerindeki insan neden bizim topraklarımıza yaşamaya devam ediyor? Bu insanlar biliyorki orada zulüm baki. Dün zalimin adı rejimdi bugün zalimin adı YPG, PYD'dir. Biz DEAŞ'a ne yaptıysak bu örgütlerede aynısını yapıp sınırlarımızı güvenli hale getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünü çok da uzak olmayan bir tarihte öyle veya böyle tepeleyeceğiz. Talebimiz bu süreçte kimsenin ayağımıza dolaşmamasıdır.https://t.co/mhEWstfb59 pic.twitter.com/aeNGkdHuVg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Aralık 2017

"Biz bu terör örgütünü çokta uzak olmayan bir tarihte öyle yada böyle tepeleyeceğiz"

Yüzümüze başka konuşulmasından gözümüzün önünde başka işler yapılmasından bıktık usandık. Bölgedeki örgütlere silah verilmeyeceği söylendiği gibi 4 bini aşkın silah bunlar Suriye'de dağıtılmakta kalmadı bir de ödenek konuldu. Şımaran terör örgütünün azgınlığı her geçen gün artıyor. Bundan sonra sadece icrata, uygulamaya bakacağız. Biz Rusya ile İran'la nasıl çalışıyorsak ABD ile de aynı şekilde çalışmak istiyoruz. Bize bir adım atana bir misliyle mukabele etmekten çekinmeyiz. Stratejik ortağınla hareket etmeyeceksin terör örgütü ile başka bir terör örgütüne karşı mücadele edeceksin böyle bir şey olur mu? ABD ile vize krizi kalktı, olması gerekende zaten buydu. Biz bu terör örgütünü çokta uzak olmayan bir tarihte öyle yada böyle tepeleyeceğiz. Talebimiz bu süreçte kimsenin ayağımıza dolaşmamasıdır.

"Birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazıklar olsun"

- Yayınlanan son KHK'da daha önceki ifadelerin aynısıyla bu konuyla bir düzenleme yapılmıştır. Büyük bir gürültü kopardı. İçimizden bazıları kampanyaya katılıyor. Yapmamaları gerekirdi. Bu katılanların 16 Nisan'da da aynı kampanyaya katıldıklarını görüyoruz. O zaman hayır dediler. Onlar bu işleri çok iyi biliyor. Biz bir yolda beraber aynı dava arkadaşı değilmiyiz? Nasıl oluyorda gidip Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz?

- Bu husumet kervanına bir kısmı nasıl katıldı? Nasıl katılıyor? Yazıklar olsun. Birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazıklar olsun. Onlar zil takip oynuyorsa iyi yolda değilsiniz. Bu darbe teşebbüsü tarihimizin en büyük destanlarından birini hedef alan saldırılara tahammül etmemiz söz konusu olamaz. Bu darbe teşebbüsü tarihimizin en ahlaksız girişimiydi. 15 Temmuz'u araç haline dönüştürmek suretiyle o yolda yürümek FETÖ, PKK'nın değirmenine su taşımaktan başka bir şey değildir. Biz tank, tüfeğiyle üzerimize gelen teröristlere eyvallah etmedik ki onlara edelim. Bu ülkeyi hedef alan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Ortada bir hata varsa düzeltilir. Kuru inadımız söz konusu değil.

Kaynak: TRT Haber