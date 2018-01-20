Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Biz 15 Temmuz zaferimizi ilelebet yaşatmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Bu fabrikaya Kütahya 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası verilmesini anlamlı buluyorum..

- Eserlerle taçlandırılmamış zaferler eksik kalmaya mahkumdur. Çin'e kadar sizin alın terinizin eserlerinin ulaşacak olması, ihraç ürünleri kadar oralara varacak olması, namın yürüsün Türkiye demektir.

- Biz 15 Temmuz zaferimizi ilelebet yaşatmakta kararlıyız. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkemizin her şehrini kalkındırmamız gerekiyor.

- Açılışını yaptığımız açılışın adını şehitlerimize ithaf eden ailemize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.. Bende ölümüne sizlerle beraberim.

Kaynak: TRT Haber