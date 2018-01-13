Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bingöl'de partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bingöl'de AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasının satır başları şöyle;

Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'nin olurunun alınmadığı, Türkiye'nin rızasının gözetilmediği hiçbir girişimin başarı şansı yoktur. Türkiye'nin hassasiyetleri hesaba katılmadan atılacak tüm adımlar er ya da geç akim kalmaya mahkumdur. Türkiye, milli güvenliğini ilgilendiren tüm konularda hem masada hem sahada olmaya devam edecek.

Güçlü Türkiye, bilesiniz ki dünyaya ayar veren Türkiye olacaktır. Dünyanın geri kalanından fazlamız var, hamdolsun eksiğimiz yok. Biz, demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde artık Avrupa veya Amerika ile yarışmıyoruz, kendimizle yarışıyoruz.

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