Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bedelli askerlik gündemimizde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Marmara İlahiyat Camisi'nde kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Rejimin İdlib'deki saldırıları devam ediyor. BM'den de bir uyarı geldi 'Türkiye'ye yeni bir göç dalgası olabilir' diye. Böyle bir göç dalgası bekleniyor mu? Tedbirler neler olur?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"İdlib olayında rejim, Rusya özellikle oradaki bazı terör örgütlerine yönelik dün nokta vuruşlar yaptı. Tabii gönlümüz bir an önce İdlib'i barış zeminine kavuşturmak. Afrin'de neyi yakaladıysak, aynı şekilde idlib'de de bunu yakalamak. Bu tür bir göç dalgası olur mu olmaz mı onu biraz da tabii zaman belirleyecek ama bu göç dalgasını engelleyebilmek için de görüşmelerimizi gerek Rusya gerek İran tarafıyla yapıyoruz. Bu noktada, Tel Rıfat önemli bir durum arz ediyor. Bunu en az zararla nasıl atlatırsak, o kadar isabetli olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışa koşalım diyenler, barış, özgürlük, bundan yanayız diyenler, çözüm sürecinde yaptıkları oyunları hala yapmaya devam ediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu işin arkasını bırakmayacağız.https://t.co/En2IF0EoXc pic.twitter.com/YqxIPKC8q4 — TRT HABER (@trthaber) 15 Haziran 2018

Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı

Erdoğan, dün Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıya ilişkin de şöyle konuştu:

"Dün de Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyini Suruç'ta ne yazık ki terör örgütü PKK, HDP öldürdü. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar. Bunların içerisinde ağır olanlar da var. Bunlar birer talik unsuru olarak hala bu işi bırakmış değiller. Esnaf ziyareti yapılırken 'Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz, nasıl buraya gelir girersiniz' gibi bir yaklaşımla orada bu tür bir saldırı cereyan etti ve bunun neticesinde böyle bir durum ortaya çıktı. 4 ölü, 9 kadar yaralı var. Bunlar bizi üzen ve gerçekten barışa koşalım diyenler, biz demokrasi, barış, özgürlük, bundan yanayız diyenler, çözüm sürecinde yaptıkları oyunları maalesef hala yapmaya devam ediyorlar."

Erdoğan, milli birlik ve kardeşlik dediklerinde de orada aynı şeyin yapıldığını belirterek, "Çözüm süreci dedik, orada da aynı şeyi yaptılar. Şu anda da aynı şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da bırakacağız ne Cudi'de bırakacağız ne Tendürek'te bırakacağız ne Bestler Dereler'de bırakacağız ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz.Tek terörist kalmayıncaya kadar bunu kovalayacağız. Çünkü benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok." diye konuştu.

Devlet olarak, huzuru, mutluluğu, birliği, beraberliği ve kardeşliği temin etmekle görevli olduklarını dile getiren Erdoğan, bunu inşa etmeye çalışırken bu tür olaylarla karşı karşıya kaldıkları zamanlarda da gereğini yapmak durumunda olduklarını söyledi.

Erdoğan, "Milletimin bu oyunlara gelmemesini, kardeşliği elden bırakmamasını, dayanışma içerisinde özellikle de şu 24 Haziran'ı hayırlısıyla başarmamızı, atlatmamızı ben milletimden özellikle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada cami çıkışında vatandaşlar, kendilerini selamlayan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerliğin şartları ne olacak? Bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız.https://t.co/En2IF0EoXc pic.twitter.com/k40lXNkAhv — TRT HABER (@trthaber) 15 Haziran 2018

Bedelli askerlik konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalıcı bir bedelli askerlik gelmesinin şansı var mı? Böyle bir konu gündeminizde var mı? sorusu üzerine, kalıcı bedelli askerliğin çok ayrı bir konu olduğunu ifade etti.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız 'Bize şu kadar asker gerekiyor' dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız.

Türkiye'de şu anda zaten bizim Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda, hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız. Yani gündemimizde var."

Kaynak: AA