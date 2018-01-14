Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bahçeli'nin kararı nice tezgahları bozacak dirayetli bir karardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Yozgat'a gelmeden önce Tokat'ta konuştuk. Emniyet'in verdiği rakama göre salonun dışında 40 bin kişi vardı, salon da tıklım tıklım doluydu.

-16 Nisan halk oylamasında yüzde 74'lük oyu sebebiyle şükranlarımı sunuyorum, tüm ülke çapında 6. sırada yer aldı.

-Yozgat deyince sadece haritadaki yerine, nüfusuna bakarsanız yanılırsınız. Biz biliyoruz ki dışardaki Yozgatlılarla bu sayı 1,5-2 milyondan aşağı değildir.

-Yozgat tarih boyunca ülkesi ve milleti için büyük fedakarlıklar yapmıştır. 15 yılda gece gündüz çalışıyoruz, bugüne kadar Yozgat'a 11 kattrilyonluk yatırım yaptık. Daha önce kimsenin aklından geçmeyen hizmetleri Yozgat'a biz getirdik. Hızlı tren inşaatı başladı, havalimanımızın yapımına bu yıl başlanacak, 2020 yılında hizmete girecek.

-Yozgat adeta bir eğitim şehri hüviyetine büründü.

-Biz KİT'lerde de BİT'lerde de şu anda çalışanların durumu neyse, taşeronda olanların durumu da aynen onların durumuna dönecektir. Bizim buradaki operasyonumuz aradaki komisyoncuyu kaldırmaktır.

-AK Parti iktidara geldiğinde Yozgat'ta sadece 44 km bölünmüş yol vardı, buna 331 km yol daha ilave ettik.

-Sadece Yozgat değil, tüm Türkiye olarak projeler üretmemiz gereken bir döneme giriyoruz. 2019, bu yeni dönemin başlangıç çizgisidir. Gücümüzün kaynağı milletimizdir. Yozgat özellikle son seçimlerde çıtayı çok yükseltti, bunun altına düşmek size de bize de yakışmaz.

-Şimdiden 2019'un safları belli olmaya başladı, Devlet Bahçeli'nin şahsımızı destekleme kararından büyük memnuniyet duyduk, kurulacak nice tezgahları bozacak dirayetli bir karardır, bir kez daha teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bu yerli ve milli duruşa anamuhalefet partisi de katılsın.

-Fırat Kalkanı Harekatı'nda ne dedik bir gece ansızın gelebiliriz, şimdi de Afrin Operasyonu için diyoruz bir gece ansızın gelebiliriz.

Ayrıntılar geliyor...