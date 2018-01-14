Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bahçeli'nin kararı fevkalade dirayetli bir karardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yozgat'a gelmeden önce Tokat'ta konuştuk. Emniyet'in verdiği rakama göre salonun dışında 40 bin kişi vardı, salon da tıklım tıklım doluydu. 16 Nisan halk oylamasında yüzde 74'lük oyu sebebiyle şükranlarımı sunuyorum, tüm ülke çapında 6. sırada yer aldı. Yozgat deyince sadece haritadaki yerine, nüfusuna bakarsanız yanılırsınız. Biz biliyoruz ki dışardaki Yozgatlılarla bu sayı 1,5-2 milyondan aşağı değildir." dedi.

Yozgat'ın tarih boyunca ülkesi ve milleti için büyük fedakarlıklar yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 yıldır gece gündüz çalışıyoruz, bugüne kadar Yozgat'a 11 kattrilyonluk yatırım yaptık. Daha önce kimsenin aklından geçmeyen hizmetleri Yozgat'a biz getirdik. Hızlı tren inşaatı başladı, havalimanımızın yapımına bu yıl başlanacak, 2020 yılında hizmete girecek. Yozgat, ayrıca eğitim şehri hüviyetine büründü." diye konuştu.

"Bizim buradaki operasyonumuz, aradaki komisyoncuyu kaldırmaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"KİT'lerde de BİT'lerde de şu anda çalışanların durumu neyse, taşeronda olanların durumu da aynen onların durumuna dönecektir, bunu böyle biliniz. Zira, bizim buradaki operasyonumuz, aradaki adeta komisyoncuyu kaldırmaktır. Bunları kaldırarak nasıl ki KİT'ler şu anda mevcut elemanlarını belli bir şekilde değerlendiriyorsa, BİT'ler nasıl değerlendiriyorsa, şimdi bu taşeronda olanlar da bu şekilde yapılacak imtihanlarla birlikte oranın elemanı olacaklardır."

AK Parti'nin iktidara geldiğinde Yozgat'ta sadece 44 km bölünmüş yol olduğunu buna 331 km yol daha ilave edildiğini belirten Erdoğan, "Sadece Yozgat değil, tüm Türkiye olarak projeler üretmemiz gereken bir döneme giriyoruz. 2019, bu yeni dönemin başlangıç çizgisidir. Gücümüzün kaynağı milletimizdir. Yozgat özellikle son seçimlerde çıtayı çok yükseltti, bunun altına düşmek size de bize de yakışmaz." diye konuştu.

"Bahçeli'nin kararı fevkalade dirayetli bir karardır"

Erdoğan, "Şimdiden 2019'un safları belli olmaya başladı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şahsımızı destekleme kararını ilan etmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Bu, önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak nice oyunları, kurulacak nice tezgahları şimdiden bozan, fevkalade dirayetli bir karardır." dedi.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda ne dedik? Bir gece ansızın gelebiliriz. Şimdi Afrin'de de aynı şeyi söylüyoruz; bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

Kaynak: TRT Haber/ AA