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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bu sabah telefonda görüştü. İki liderin gündeminde ikili ilişkiler ve Kudüs vardı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki liderin bu sabah gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkiler ve Kudüs konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in doğum gününü de kutladığı telefon görüşmesinde, Kudüs’le ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan oylama sonucundan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusunda mutabık kaldılar.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
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