Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kaçmak düşer

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- İnşallah Afrin'e gitmek gerektiği anda beraber gideceğiz. Beşer planında hiçbir güç önünde eğilmedik. Rabbimizin huzurunda eğildik. Bunun dışında asla eğilmedik. Bugünde yürüttüğümüz mücadelede Bitlisli kardeşlerimizi yanımızda görmekten mutluluk duyuyorum.

- Toplam 7 belediyesinin 4'ü kayyum tarafından yönetilen Bitlis bizim görmek istediğimiz Bitlis değildir. Bölücü terör örgütüne de onu bir maşa olarak kullananlarada Bitlis'in gerçek yüzünü göstermeye varmıyız? Ülkemize kurulan tüm kumpasları sahiplerinin başlarına geçireceğiz. Millet olmak öyle kolay değildir. Köklü bir ortak geçmişiniz, ortak değerleriniz yoksa millet olamazsınız. Sadece sıradan bir topluluk olarak kalırsınız. Biz milletiz hem de öyle bir milletiz ki yıllarca tüm insanlığa adalet nedir vicdan nedir medeniyet nasıl inşa edilir bunu göstermiş bir milletiz.

- Bugün Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütleriyle savaşıyoruz. Ülkemiz içinden birileri de adeta bizimle savaşıyor. Devletimiz onların arkasında kimlerin durdurduğunu da iyi biliyor. Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemaller ne muhasebeci Kenanlar eksik olur. Dün Fıratk Kalkanı bugün Zeytin Dalı'nı yürüten aslanlarımız mehmetlerimiz var.

- 14. gün aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarına dayadığı güçe güvenerek inleri başlarına geçtiğinde nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz değil mi? Hamdolsun bu millet böyle bir günde nasıl meydana çıktığını ortaya koymuştur. Bu millete yürek ve bilek gerektiren meselede kimse geri adım attıramaz.

- Türkiye'de sözde bir anamuhalefet var. Bir tanesi çıkıyor diyorki PYD terör örgütü değildir. Senin zaten PKK'dan ne ayrılığın varki. O da PKK için terör örgütü değildir diyordu. Çünkü onlar parlamentoya terör örgütnün verdiği destekle girdiler. Bitlis'te bütün ilçelerimizi tehdit ederek aldıkları oylarla girdiler. Bitlisli kardeşlerime sesleniyorum korkaklar zafer anıtı dikemezler.

- Bir milletvekili çıkıp diyorki Türkiye'nin Afrine girişi işgal olarak ilan ediyor. Bay Kemal kongre yapıyorsun söyle bakalım PYD, PKK, YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla. Ama açıklayamacaksın çünkü mecliste sen onların temsilcileriyle kol kola dolaşan birisin. AK Parti aka ak karaya kara diyen bir partidir. Bugüne kadar yolumuzdan asla sapmadık.

- Sizden isteyeceğim şu bize kula kul olmak yakışmaz. Biz sadece Allah'a kul oluruz. Allah'tan başkasına asla onun için biz sadece sana kul oluruz sadece Rabbimiz senden yardım dileriz diyoruz. Kimse gücenmesin kimse kırılmasın. Biz beşer planında birilerinden yardım istemeyiz. Onlardan güç kuvvet istemeyiz bize Allah'ımız yeter. Ondan başkası asla. Gerek bölgemizde gerek dünyada kürsel güç olarak Türkiye yükseliyor. Bunu tüm alanlarda geliştirmek zorundayız. Biz ülkemizi her alanda elde edeceğimiz başarılarla çiçek bahçesine dönüştürmekte kararlıyız. Hedeflerine ulaştırmakta ahdettik.

- Sokağı tahrik ettiler ama amaçlarına ulaşamadılar. FETÖ'yü kullanarak yargıdan emniyete kadar her alanda darbe teşebbüsleriyle önümüzü kesmeye çalıştılar. Bölücü terör örgütlerini büyütüp şımartıp üstüme saldılar. Biz ise yapılan her saldırıya hedeflerimizi sürekli yükselterek cevap verdik. Onlar milletimizi bölmeye çalıştılar biz birliğimizi beraberliğimizi daima güçlü kıldık.

- Avrupa birliği parlamentosu toplantısında bir grup milletvekilleri parlamenterler boyunlarına paçavralar bağlamışlar. Ya bu Avrupa birliği ne menem kuruluştur ya? Bir taraftan PKK'yı terör örgütü olarak tanıyacaksın öbür taraftan paçavraları takıp parlamentoya girenlere buyur diyeceksin. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz. Türkiyeden sesler yükselince Türkiye neden saldırıyor diyorlar. Biz saldırmıyoruz. Uyarıyoruz Saldrıan sizsiniz. Avrupada terör örgütünü ayakta tutan ülkeler var. Sizi uyarıyoruz. Türkiye sizi uyarmaya devam edecek. Siz terör örgütleriyle el ele kol kola olduğunuz sürece Türkiye sizi uyarmaya devam edecek.

- Anamuhalaefetin genel başkanı diyorki bir delikli tüfeği üretemezsen nasıl savaşacaksın diyor. Afrin varya Afrin'de kullanılan silahların yüzde 60'ı 70'i yerlidir yerli bay Kemal. ABD yıllarca bize insansız hava aracı vermedi. Bizzat kendim kendileriyle görüştüğümde kongreden izin çıkarsa dediler. İzin çıkmadı. Ama kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı. Biz iha'ların silahlısını da silahsızını da yapıyoruz. Bak nereden nereye? Şuan silahlı İHA'larla Burseya dağında vuruyoruz.

- Pek çoklarının hayal gözüyle baktığı hedeflerimize birer birer ulaşıyoruz. Ekonomi de hiçbir ülke bu kadar kısa sürede büyüyemez dediler 15 yılda 3 buçuk kat büyüdük. Dünya deviyle yarışan bir ülke konumunda yükseltmeye devam ediyoruz. Nereden nereye? Savunma sanayiinde bir kaç teşebbüsleri ayak oyunları yapmaya çalışanlara tanklarla, tüfeklerle balyoz gibi iniyoruz. Kendi tüfeğimiz tankımız varmı. İşte bütün bunlarla Burseya'dayız. Her alanda kendi göbeğini kendi kesen bir Türkiye için gece gündüz alışıyoruz.