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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Anadolu toprakları herkesin sığındığı korunaklı bir liman olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Anadolu toprakları herkesin sığındığı korunaklı bir liman olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Noel mesajında, "Anadolu toprakları, öteden beri çatışmadan, zulümden, savaştan ve baskıdan kaçan herkesin sığındığı korunaklı bir liman olmuştur" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Anadolu toprakları herkesin sığındığı korunaklı bir liman olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşlara yönelik Noel mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel yortuları vesilesiyle tebrik ediyorum.

Anadolu toprakları, öteden beri çatışmadan, zulümden, savaştan ve baskıdan kaçan herkesin sığındığı korunaklı bir liman olmuştur.

Düşünce, inanç ve temel insan haklarına saygıyı esas alan kadim geleneğimizin mensupları olarak bizler, coğrafyamızda farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini günümüzde de kıymetli bir zenginlik olarak telakki ediyoruz.

Milletimizin huzur ve güvenliğinin, birlik ve beraberliğinin temeli olan bu anlayış, bizlerin gelecekte de barış içinde bir arada yaşamamızı sağlayacak en önemli gücümüzdür.

Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, ülkemizdeki dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor; başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum.”

TRT HABER

Etiketler: noel mesajı, cumhurbaşkanı erdoğan
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