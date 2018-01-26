Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Amerikan bayraklarıyla terör örgütleri, bölgede cirit atıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Münbiç'i teröristlerden arındıracağız

"Amerika'nın bayraklarıyla terör örgütleri, bu bölgede cirit atıyorlar"

"En büyük üzüntümüz, Amerika'nın bayraklarıyla bu terör örgütleri, bu bölgede şu anda cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz?" diyen Erdoğan, "Sayın Başkan bize diyor ki 'Bizi bu kadar eleştirmeyin.' Tamam ama biz stratejik ortak olduğumuza göre, bir stratejik ortak, stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri Amerika'nın bayraklarıyla şu anda bu bölgede cirit atıyorlar. Bir stratejik ortak stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar?https://t.co/0c3h8SfONT pic.twitter.com/TzZGhBvASL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Ocak 2018

Erdoğan, "Teröre karşı mücadeleyi vereceksek beraber vereceğiz, yoksa biz de teröre karşı mücadelede kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz." dedi.

"Çok yakın bir zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hale getirilecek"

Erdoğan, "Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını anlamak istemeyenler için Zeytin Dalı Operasyonu açık bir ikaz, fiili bir örnek olmuştur." diyerek, "Çok yakın bir zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hale Allah'ın izniyle getirilecektir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zor bir coğrafya ve kötü hava şartlarında icra edilen operasyonumuzda en küçük bir aksaklık olmadığını yerinde görmekten memnuniyet duydum." dedi.

"İstilanın örneklerini geçmişte Libya'da, Ruanda'da, Mali'de arayın"

"Buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece ve sadece terör örgütlerine, teröristlere yöneliktir." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Avrupa Parlamentosunda bu harekatı bir 'istila hareketi' olarak göstermek isteyenlere de söylüyorum, gidin önce istilanın örneklerini geçmişte Libya'da arayın, Ruanda'da, Mali'de arayın. Hangi istila hareketini kimler nasıl yapmış, oralarda arayın. Hiçbir zaman Türk milleti, Türk ordusu müstevli olarak hareket etmemiştir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Birileri ısrarla bize 'Bu operasyon kısa sürsün, sınırlı olsun' diye güya telkinde bulunuyor. Ben de o birilerine telefon görüşmelerinde özellikle söyledim. Eğer biz devlet olarak sahip olduğumuz askeri gücü hoyratça kullanmaya kalksak, tanklarımızla, toplarımızla, uçaklarımızla, helikopterlerimizle önümüze gelen her şeyi dümdüz edip geçsek, bu operasyon birkaç günlük iştir. Ama biz en az kendi askerlerimizin emniyeti kadar karşımızdaki güçlerin kalkan olarak kullanmaktan çekinmediği masum sivillerin can ve mal güvenliğini de hesaba katıyoruz. Çünkü biz Afrin'i işgale gitmiyoruz, tam tersine orayı terör örgütlerinden temizleyerek asli sahipleri için yaşanabilir bir yer haline getirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA