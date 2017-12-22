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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya ve Filistin liderleri ile görüştü

Alman mevkidaşı Steinmeier ve Filistin lideri Abbas ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs için yapılan oylamaya ilişkin iki ülke liderine memnuniyetlerini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya ve Filistin liderleri ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs diplomasisi, Birleşmiş Milletler'deki tarihi oylamanın başarıyla sonuçlanmasının ardından da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmelerinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dün alınan kararla, ABD’nin Kudüs konusundaki beyanının gayri hukukiliğinin ortaya konulmasının memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Görüşmede dünkü oylama sonucunun, BM kararlarına ve uluslararası hukuka bağlılığı ortaya koyduğuna da işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Steinmeier'e teşekkür

Alman mevkidaşı Steinmeier'e karara verilen destekten dolayı teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, oylamada AB ülkelerinin de duyarlı bir tavır sergilemelerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

İki Cumhurbaşkanı görüşmede, ikili ilişkilere ivme kazandırmak için karşılıklı olarak çaba harcamanın önemine de dikkati çektiler.

Uluslararası sahada destek konusunda mutabık kalındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki lider ABD’nin Kudüs konusundaki tutumunun hatalı olduğunun tüm dünya tarafından tescil edilmesinden duydukları memnuniyeti belirttiler.

Görüşmede ayrıca Filistin devletine uluslararası sahada desteğin güçlendirilmesi için koordinasyon halinde birlikte çaba harcama konusunda mutabık kalındı. 

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: kudüs, cumhurbaşkanı erdoğan, BM, Abbas
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