Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Muhsin Yazıcıoğlu vatan ve millet aşığı bir dava adamıydı"

"Bugün 25 Mart, 9 yıl önce bugün Türkiye çok büyük bir yürek acısı yaşadı. BBP kurucusu ve genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi bir kez daha rahmetle, hasretle yadediyorum. Kendisi yaşasaydı eminim ki 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarımız başta olmak üzere, son yıllarda attığımız tüm adımlarla bizimle birlikte omuz omuza mücadele ederdi. Şu anda onun varisi olan arkadaşlarımız da bizimle beraber yürüyorlar. Sağolsunlar. Muhsin Yazıcıoğlu vatan ve millet aşığı bir dava adamıydı. Milliydi, yerliydi. Böyle bir insan hayatta olsaydı 15 Temmuz'da darbecilere karşı bizimle omuz omuza mücadele verirdi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatımızdaki başarımızdan bizim kadar o da aynı heyecanı duyardı. Yokluğunu hissettiğiimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime bir kez daha Rabbimden rahmet niyaz ediyorum.

"Yeni projeler üretmekte yetersiz kalanlar makamı fuzuli yere işgal etmesin"

Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. İmza atmaktan imtina eden, yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzuli yere işgal etmesin. Bunun affı yok, versin istifasını çeksin gitsin. Bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var.

Tekeden bile süt çıkartırız elhamdülillah. Bizi kötü komşularımız mal sahibi yaptı. Eğer bunlar olmasaydı Afrin'de bu başarıyı yakalayamazdık. Şimdi Afrin'de de durmak yok yola devam. Buraya girerken son durum nedir bir öğreneyim dedim. Bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3747.

Türkiye geçtiğimiz 15 yılda her alanda çok büyük değişimlere imza attı. İnşallah 2019'da da yeni dönemi hayata geçirecek, Türkiye'yi şahlandıracağız.

Ayrıntılar gelecek...

"Trabzon bambaşka, o da muhteşem. Salonun içinden 3 misli burada. Sevgili kardeşlerim, hemşehrilerim, bugün sizlerle çok fazla değil, birkaç konuyu konuşacağız ve yolumuza da devam edeceğiz. Biliyorsunuz, 15 sene önce bu yola AK Parti olarak çıktığımızda neydik, bugün ne olduk. Değil mi?

"Milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız"

Bizim bu ülkede yapacağımız çok iş var. Milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bu batılılar niye kıskanıyor? İşte bundan. Artık İHA'mızı yapıyor muyuz? Bir de Sürmenelisi yapıyor bunu. Afrin'de silahlı İHA'mızı gördünüz, biz yaptık. Onlar koordinatları veriyor, F-16'lar da teröristleri oraya gömüyor. Buraya gelirken sordum, ne kadar oldu dedim, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3747. Devam. İnlerine gireceğiz.

"Afrin'le bu iş bitmeyecek"

Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler, Sincar'a da gireceğiz dedim. Oraya da operasyonlar başladı. İçeride mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler, biz bir işgal devleti değiliz. Onun batıda örnekleri var. Bunu Afrikalı dostlarımız çok iyi bilir. Bizim tarihimizde adalet var. Mazlumların yanında yer almak var. Zalimlerle beraber olmak yok. O mazlumların yanındayız.

"Varna'da kendilerine göstereceğim"

Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz, hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim. Dimdik ayakta duracağız, taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak.

Kaynak: TRT Haber