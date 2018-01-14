Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tokat İl Kongresinde konuşuyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Tokat asırlardır olduğu gibi bugünde Türkiye'nin istiklal mücadelesine en ön safda katılan bir şehrimiz. Terörle mücadele harekatlarımızda yurtdışı operasyonlarımız sırasında Tokatlı kahramanlar destan yazdılar. Bu aziz toprakları bize vatan kılmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

- Bugün hepimiz 780 bin kilometrekare vatan hudutunda gece yastığa başımızı huzurlu bir şekilde koyabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bugüne kadar olduğu gibi devlet olarak şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızı şehit eden FETÖ'cü hainlere hesap soruyoruz sormaya devam edeceğiz. FETÖ ile mücadele Türkiye'nin son yıllarda verdiği en zor mücadelelerden biridir. Bu bilinçle meseleye yaklaşıyor hukuki süreci yakından devam ediyoruz. Örgütün süreci sabote etmeye yönelik manipülasyonlarına yönelik önlem alırken diğer yandanda adaletin tecellisi için uğraşıyoruz. Davalar sonuçlanmaya başladı. Burada şahit olduklarımız dünyanın en büyük şeytani operasyonuyla karşı kaşıyayız. 40 senedir milletimizin kanını emen bu örgütün gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. PKK'dan bazı dersler aldılar. Onların dağlarda inleri vardı. Bakalım bunların inleri neresi olacak. Nereye girerseniz girin oralarda sizleri bulacağız çıkartacağız yargıya teslim edeceğiz.

- Pensilvanya'daki şarlatan kendine yeni bir din ihtas etmiştir. Kimi 1 dolara kimi 50 bin olara ruhunu satan bu örgüt mensuplarının işlemeyecekleri günah, ihanet yoktur. Aldığımız önlemlerle devletimizi bunlardan temizliyoruz. FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatanımızı parçalamaya çalışan bölücü terör örgütününde kökünü kurutacağız. Devletimizin kurumları FETÖ'nün haşhaşilerinden temizlendikçe daha güçlü hale geliyoruz. Bugüne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedik biz sadece Rabbimizin önünde eğiliriz. PKK neyse DEAŞ'ta odur. FETÖ neyse DHKPC neyse odur.

- ABD isimler değiştiriyor. SDG diyor. Bunları artık yutmuyoruz. İkide bir isim değiştirmek suretiyle ABD bizimi aldatacaksın? Açık ve net söylüyorum tüm Batıya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütüyle mücadelesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor. Terörist Gabar'da da, Kandil de de teröristtir. Çıkarları adına bu katil sürülerini ayırabiliyorlar. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bizi izlesinler. Şuanda sınırlarımızdaki en ufak taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Kimi ülkeler resmi olarak terörist kabul ettikleri yapıları ççeşitli hokkabazlıklarla meşrulaştırmaya çalışabilir ancak bizim için terörist her yerde terörist, katil heryerde katildir. Türkiye bu şer şebekelerinin hepsini gömecek güce sahiptir.

- Şu gerçeğin bilinmesini istiyorum artık bıçak kemiğe dayandı. Devletimizin oyalama taktikleriyle gerçekleştirecek vakti yoktur. Tüm terör örgütlerini kaynağında bertaraf edeceğiz. Sınırımızın öte tarafındada bunların hakkından gelmeye kararlıyız. Güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrinle devam ettireceğiz.