Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tokat İl Kongresinde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Tokat asırlardır olduğu gibi bugünde Türkiye'nin istiklal mücadelesine en ön safda katılan bir şehrimiz. Terörle mücadele harekatlarımızda yurtdışı operasyonlarımız sırasında Tokatlı kahramanlar destan yazdılar. Bu aziz toprakları bize vatan kılmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"FETÖ'cü hainlere hesap soruyoruz sormaya devam edeceğiz"

- Bugün hepimiz 780 bin kilometrekare vatan hudutunda gece yastığa başımızı huzurlu bir şekilde koyabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bugüne kadar olduğu gibi devlet olarak şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızı şehit eden FETÖ'cü hainlere hesap soruyoruz sormaya devam edeceğiz.

"Sizleri bulacağız çıkartacağız yargıya teslim edeceğiz"

- FETÖ ile mücadele Türkiye'nin son yıllarda verdiği en zor mücadelelerden biridir. Bu bilinçle meseleye yaklaşıyor hukuki süreci yakından devam ediyoruz. Örgütün süreci sabote etmeye yönelik manipülasyonlarına yönelik önlem alırken diğer yandanda adaletin tecellisi için uğraşıyoruz. Davalar sonuçlanmaya başladı. Bu davalarda şahit olduklarımız dünyanın en büyük şeytani operasyonuyla karşı kaşıyayız. 40 senedir milletimizin kanını emen bu örgütün gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. PKK'dan bazı dersler aldılar. Onların dağlarda inleri vardı. Bakalım bunların inleri neresi olacak? Nereye girerseniz girin oralarda sizleri bulacağız çıkartacağız yargıya teslim edeceğiz.

"Terör örgütlerinin köklerini kurutacağız"

Pensilvanya'daki şarlatan kendine yeni bir din ihtas etmiştir. Kimi 1 dolara kimi 50 bin olara ruhunu satan bu örgüt mensuplarının işlemeyecekleri günah, ihanet yoktur. Aldığımız önlemlerle devletimizi bunlardan temizliyoruz. FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatanımızı parçalamaya çalışan bölücü terör örgütününde kökünü kurutacağız. Devletimizin kurumları FETÖ'nün haşhaşilerinden temizlendikçe daha güçlü hale geliyoruz. Bugüne kadar hiçbir gücün önünde eğilmedik biz sadece Rabbimizin önünde eğiliriz. PKK neyse DEAŞ'ta odur. FETÖ neyse DHKPC odur.

"ABD bunları artık yutmuyoruz"

- ABD isimler değiştiriyor. SDG diyor. Bunları artık yutmuyoruz. İkide bir isim değiştirmek suretiyle ABD bizimi aldatacaksın? Açık ve net söylüyorum tüm Batıya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütüyle mücadelesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor. Terörist Gabar'da da, Kandil de de teröristtir. Çıkarları adına bu katil sürülerini ayırabiliyorlar. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bizi izlesinler. Şuanda sınırlarımızdaki en ufak taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Kimi ülkeler resmi olarak terörist kabul ettikleri yapıları çeşitli hokkabazlıklarla meşrulaştırmaya çalışabilir ancak bizim için terörist her yerde terörist, katil heryerde katildir. Türkiye bu şer şebekelerinin hepsini gömecek güce sahiptir.

"Operasyonu Afrin'le devam ettireceğiz"

- Şu gerçeğin bilinmesini istiyorum artık bıçak kemiğe dayandı. Devletimizin oyalama taktikleriyle gerçekleştirecek vakti yoktur. Tüm terör örgütlerini kaynağında bertaraf edeceğiz. Sınırımızın öte tarafındada bunların hakkından gelmeye kararlıyız. Önümüzdeki hafta güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Biz her şeye rağmen bölgede ABD ile birlikte hareket edeceğimize inanıyorum. Dönem Türkiye'ye destek olma stratejik işbirliğinin hakkını verme dönemidir. Biz kendilerinden destek olmalarını bekliyoruz. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütleriyle aynı safda olmayacağını ümit ediyorum. Afrik operasyonunu da zafere taşıyacağımıza da inanıyorum.

"Son 15 yılda Türkiye'nin tamamı büyüdü"

- Birileri Türkiye haritasını renkli boyalarla boyayabilir, şehitlerimiz arasında ayrım yapabilir, kimi siyasetçiler sadece kendilerine destek veren şehirleri ziyaret edebilir biz asla böyle olmadık. Seçmenleri bize oy veren vermeyen diye ayırmadık. Kucakladık, bağrımıza bastık. Son 15 yılda Türkiye'nin tamamı büyüdü. Sizler AK Parti dönemlerinde Tokat'ın nereden nereye geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Tokat'a 15 yılda 255 km bölünmüş yol yaptık. Şu anda yapımı devam eden 9 adet yol projemiz var. Hedefimiz Tokat'ımıza yakışır yeni bir havalimanı yapmak için kolları sıvıyoruz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı geliyor. Bu yıl başlayıp 2020 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Tokat 3 baraj ve bir gölet inşaa ettik. 9 adet barajın yapımı devam ediyor. Tokatlı çiftçilerimize 2017 yılında 93 buçuk milyon lira tarımsal destek verdik.

"Bizim kongrelerimizde kargaşa olmaz"

- Bay Kemal de diyor ki çiftçiler yok oldu. Kemal senin böyle bir derdin yok. Bay Kemal bunu duy, 15 yılda Tokatlı çiftçilerimize 805 milyon tarımsal destek verdik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla hizmetlerimizi sürdüreceğiz, bu aşkı da devam ettireceğiz. Bizim kongrelerimizde yumruklar konuşmaz, kargaşa olmaz. Bizim her kongremiz kardeşliğimizi perçinlediğimiz demokrasi şölenidir. Bu toprağı bölmek isteyenlere karşı Atak helikopterleri tank, tüfek oluruz milletçe bunların üzerine geliriz 15 Temmuz'daki gibi.