Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımız boyunca terörist ordusu kurmaya çalışanlara, vaktimizi ve enerjimizi içeriye hapsederek destek olmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz." diyerek, ABD'nin terör ordusu adımına karşı sessiz kalan NATO'ya şöyle seslendi:

"Siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla mükellefsiniz. Şuana kadar nasıl bir tavır aldınız? Belçika'da toplantıda Genelkurmay başkanımız bu konuları görüşecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla mükellefsiniz. Peki şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız?https://t.co/oouSfQ9B5Z pic.twitter.com/Y3sZODULcU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Ocak 2018

"Terör yuvalarını birer birer dağıtacağız"

Afrin operasyonunun kısa sürede başlayacağının sinyalini veren Erdoğan, "Dün Irak'ta oynanan oyunu bozduk. Suriye'deki oyunun kalbine Fırat Kalkanı operasyonu ile hançer sapladık. Yarın öbür gün kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç’ten başlayarak Suriye’deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız.https://t.co/oouSfQ9B5Z pic.twitter.com/cdHEiL1qQa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize ne müttefikimiz gibi gözüküp de sırtımızdan vurmaya çalışanlar engel olabilir ne de siyasetçi gibi gözükenler mani olabilir. Biz 80 milyon tek milletiz. Bizde ayrımcılık yok. Türkiye Cumhuriyetinden başka biz bu ülkede devlet tanımıyoruz. Osmanlı'ya yaptıkları gibi bize de hasta adam muamelesi çekmek isteyenler açsınlar 15 temmuz görüntülerini izleyenler. Orada koskoca bir millet var iyi baksınlar." ifadelerini kullandı.

"Neyin sınır güvenliği?"

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Afrin'e yönelik operasyonun ne zaman yapılacağı" sorusu üzerine Erdoğan, "Ben her zaman ne diyorum? 'Bir gece ansızın.' Çünkü savaş stratejisinde geceler biliyorsunuz sayısısızdır. Bir gece..." dedi.

Erdoğan, yarın yapılacak MGK'dan bu konuda bir karar çıkıp çıkmayacağı sorusuna ise "Onu oradan beklersen yanlış olur." yanıtını verdi.

"Afrin operasyonuna Suriyeli muhaliflerin dahil olup olmayacağı" sorusuna karşılık Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele, bizim için değil. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz. Çünkü biz bugün onlara yardımcı olmazsak, yarın orada bizim için bir tehdit kuşağı oluşacak. Biz bu tehdit kuşağının oluşmaması orada bize gönül veren, Türkiye'ye karşı gerçekten muhabbeti fazla fazla olan bu tür insanlarla dayanışma içerisinde... Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak ve adını da ne koyacak? 'Sınır güvenliği.' Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda Suriye'de rejim, 'bu bizim için bir tehdit oluşturur' diyor ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor."

"Trump'ı aramayı düşünmüyorum"

Amerikan yönetimine bu konuda uyarıların olduğunun hatırlatılmasının ardından, "ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem." diye konuştu.

"Putin ile görüşmeler devam ediyor"

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son gelişmelere ilişkin görüşmesinin olup olmadığı" yönündeki soruya Erdoğan, "Oluyor. Daha iki üç gün önce konuştuk, telefon diplomasimiz devam ediyor." karşılığını verdi.

"Afrin'e yönelik olası operasyonda hava desteğinin olup olmayacağı" sorusuna Erdoğan, bu konuda çok fazla detay istenmemesini söyledi. Erdoğan, "Bu stratejiktir. Bu taktiktir." dedi.

Kaynak: TRT Haber/AA