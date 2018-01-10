Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adalet Şurası'nda konuşuyor.
Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adalet Şurası'nda konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün görüşecek