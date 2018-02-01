Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 800 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Akşama kadar sayı daha da artacak"

- Afrin'deki operasyonlarda şuana kadar 800 terörist etkisiz hale getirildi.Teröristleri temizlemeye devam edeceğiz. Akşama kadar bu sayı daha da artacak. Bizim de 20 civarında, 25 kadar şehidimiz var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de teröristlerden 800 tanesinin işi bitti. Tabii akşama bu sayı daha da artacak.https://t.co/Uj9dZY5pBQ pic.twitter.com/tkiz5vOBDa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Şubat 2018

"Kabus olup teröristlerin üzerine çökerek mücadele edeceksiniz"

- Gün mücadele günüdür. Şayet imanımız tamsa bu kanarya binbir başlı kartalı da yedi düveli de hizaya getirir. 15 Temmuz'da olduğu gibi gerektiğinde tankların silahların karşısında mücadele edeceksiniz. Bölücü terör örgütününün çukur eylemlerinde saldırılarında olduğu gibi yüreğinizle bileğinizle mücadele edeceksiniz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi kabus olup teröristlerin üzerine çökerek mücadele edeceksiniz. Her platformda davamızı anlatarak ülkemizin haklılığını anlatarak mücadele edeceksiniz.

"Mehmetçik tarih yazıyor"

- Şunu unutmayın korkaklar zafer anıtı dikemez. Çanakkale'de ecdadımız yedi düvel üzerine gelmesine rağmen korkmadı zafere ulaştı. Terörle mücadelemizi karşımızdaki ihanet şebekelerinin arkalarında kim olduğuna bakarak değil yüreğimizdeki cesarete bakarak başarıya ulaştırdık. Bugün Afrin'de mücadele eden 20-25 yaşlarındaki kahraman Mehmetlerimiz o tepelerde o zor coğrafyada tarih yazıyor. Türk milleti mücadeleye başladığı zaman böyle destana imza atar. Türkiye'yi küçümseyenlere bizim burada olduğumuzu bin yıldır burada olduğumuzu hatırlatmak boynumuzun borcudur. Orada jandarma kızlarımız da var onlarda mücadelenin içinde.

Kaynak: TRT Haber