Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat'ta yaşadıklarını anlattı

Katsayı engeli, başörtüsü yasağı, üniversitelerdeki ikna odaları...

28 Şubat postmodern darbesi, birçok kişinin hayatını derinden etkiledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat dönemindeki antidemokratik uygulamaları anlattı, yaşanan mağduriyetlere ailesinden örnekler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başı örtülü olduğu için nice kızımız üniversite tahsili göremedi, polis copları ile dövüldükleri günleri bilirim. Başlarından başörtülerinin sökülüp alınarak okula sokuldukları günleri bilirim. Bana ülkelerin hükümet başkanları, cumhurbaşkanları; 'Sizin kızlarınız, sizin oğlunuz niye Amerika'da okuyor?' bu soruyu sordular. Dedim ki kızlarımın kendi ülkemde ne yazık ki inandığı gibi okuma hakkı yok" dedi.

"Nice başarılı genç, istediği bölümde okuyamadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşadıklarını anlatırken o günlere, 21 yıl öncesine döndü.

Demokrasiye balans ayarı kılıfıyla millete vurulan darbeyi "Gurbet Kuşları Belgeseli"nde anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Allah hiç kimseyi öz vatanında eğitim imkanından mahrum eylemesin. İmam hatip ya da meslek lisesi mezunu olmalarından dolayı nice başarılı genç üniversitede istediği bölümde okuyamadı. İmkanı olanlar eğitimlerini tamamlamak için kendi vatanlarını bırakıp yurt dışına gitmek zorunda kaldı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat özlemini anlattı

Cumhurbaşkanı, ailesinden örnekler verdi. Bir baba olarak o dönem duyduğu evlat özleminden söz ederken şu ifadeleri kullandı:

"Benim gibi eşim gibi birçok aile bu hasreti çektiler. Gönderenler dönüşlerini beklediler. Gönderemeyenler yavruları üniversitede okuyamadığı için onlar da hep dertliydiler ve bunun için de hep hüzün içinde adeta bir ömür geçirdiler. Haksızlıklara son verilmesi hamd olsun milletimizin de rahatlamasını sağladı. Tüm bu sorunları zaman içerisinde çözüme kavuşturduk, sabırlı olduk ama neticede zafere ulaştık."

Kaynak: TRT Haber