Cumhurbaşkanı: Mesele Kürtlerin hakları meselesi değildir

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında, partisinin milletvekillerine hitap etti.

Fransa'daki kundaklamada hayatını kaybeden 3 Türk'e de Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, ABD'nin Las Vegas kentinde henüz terör saldırısı mı kişisel bir saldırı mı olduğu tespit edilemeyen bir olay neticesinde 59 kişinin öldüğü, 100'lerce insanın yaralandığı bir felaketin, cinayetin katliamın yaşandığını hatırlattı.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a taziyeleri ilettiklerini belirterek, "Bu tür olayların karşısında bugüne kadar duruşumuz neyse bundan sonra da bu duruşumuzu koruduğumuzu kendilerine ifade ettik." diye konuştu.

AK Parti Grubu'nun, yeni yasama yılında da Meclisin lokomotifi olmaya devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yasama yılında görüşülerek kabul edilen yeni İçtüzük, komisyon ve Genel Kurul çalışmalarında inanıyorum ki ciddi rahatlıklar getirecektir. Yeni dönemdeki en önemli işlerden biri de 2019 yılı Kasım ayındaki seçimlerle yürürlüğe girecek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için gereken uyum yasalarının çıkarılması olacaktır. AK Parti, biliyorsunuz reformların partisidir bugüne kadar olduğu gibi yeni yasama yılında da ülkemizin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu reformların yasal altyapıları yine bu kutlu çatı altında hazırlanacaktır. Şimdiden çalışmalarınızda muvaffakiyetler diliyorum."

"IKBY'deki referandum krizi bölgemizin bağrına hançer saplama girişimidir"

Recep Tayyip Erdoğan, partisinin, "Kuzey Irak'ta yaşanan referandum krizi bölgemizin bağrına yeni bir hançer saplama girişimidir. Mesele Kürtlerin hakları meselesi değildir, tam tersine mesele Kürtlerle Arapları, Türkmenleri, diğer grupları ve çevredeki ülkeleri sonu gelmez bir kavga, çatışma, hesaplaşma sürecine itmek isteyenlerin oyununa düşüp düşmeme meselesidir. Etnik hırçınlıklar ve mezhebi husumetler üzerinden yanı başımızda kazılan, ateşini kin ve nefretin beslediği bu çukura izin veremeyiz." dedi.

Faiz oranları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizlerdeki düşüş, açık söylüyorum, istediğimiz noktada hala değil. Eğer faizlerde düşüşü sağlayamazsak, bunu başaramazsak, bilesiniz ki birçok musibet bizi beklemektedir. Piyasa faizinin yüzde 20 olduğu bir ülkede yatırımcı yatırım yapabilir mi, istihdam artabilir mi, artmaz. Ondan sonra lanetle de karşı karşıya kalırız. Biz faizci akıllarla, faiz lobilerinin yaklaşımlarıyla adım atamayız, eğer onlarla adım atarsak sadece onları ihya ederiz." diye konuştu.