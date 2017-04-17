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Cumhurbaşkanı, kutlama için bekleyen vatandaşlara hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlama için bekleyen vatandaşlara hitap edecek.

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Cumhurbaşkanı, kutlama için bekleyen vatandaşlara hitap edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 15.35'te Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bazı milletvekilleri ve diğer yetkililer karşıladı.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sonuçlarını dün İstanbul'da takip ettikten sonra Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Esenboğa Havalimanı'nda ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutlama için kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.

Etiketler: milli güvenlik kurulu, cumhurbaşkanlığı külliyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar kurulu
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