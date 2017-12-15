Cumhurbaşkanı: Kudüs kararı, İslam dünyasına yönelik yeni operasyonların habercisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu" Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşka"Eksiklerimiz yok mu, tabii ki var. Hatta bazı yanlışlar yapılmadı mı, elbette yapıldı. Fakat İstanbul'a yapılan hizmetler yanında bunları konuşmak bile abesle iştigaldir. Biz hepsinin farkındayız, inşallah hepsini de telafi edeceğiz, çünkü biz İstanbul'u aşkla seviyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu metro hattı ülkemizin ilk sürücüsüz metrosudur. Bu hat ile İstanbul'daki metro hattının uzunluğunu 160 kilometreye çıkarmış oluyoruz. pic.twitter.com/lBlmjosoWN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Aralık 2017

'Tehditlere, şantajlara boyun eğmedik'

Erdoğan, "Avrupa Parlamentosu güya bizi cezalandırmak için mali yardımlarda 100 milyon avroluk kesintiye gitmiş. Ya senin bu kesintinden ne olur?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içip de bu ülkenin düşmanlarına, onların değirmenlerine su taşıyanlara milletimiz sandıkta, 2019 Martında ve 2019 Kasımında gereken cevabı verecektir." açıklamasında bulundu.

"Ana muhalefet partisini, ana hıyanet partisi haline getirenlere de CHP'nin kendi seçmenlerinin de en kısa sürede gereken cevabı vermesini bekliyorum." diyen Erdoğan, "Yalnız bu ara bir şeyi iyi ezberlemiş. Man adası, Man adası, herhalde bu mankafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor, kalkıyor Man adası." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin sadece geçtiğimiz şu 4-5 yılda yaşadıkları dahi herkes için başlı başına bir ibret vesikasıdır, öyle mi? Ülke olarak bu süreçte maruz kaldığımız saldırılar karşısında dimdik durarak, tehditlere, şantajlara boyun eğmeyerek kendimizle birlikte bölgemizin de geleceğinde yeni bir ufuk açtığımıza inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahla kumpasla başaramadıklarını ekonomiyle gerçekleştirmeye çalışanlara bu meydanı bırakmıyoruz. pic.twitter.com/n93CEXHhBj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Aralık 2017

'ABD'deki sahte dosyalarla ülkeyi ele geçirmeye çalışanlara meydanı bırakmadık'

"Meydanı, sokakları kaosa sürüklemek isteyenlere bırakmadık." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün Amerika'ya taşınmış olan sahte dosyalarla ülke yönetimini ele geçirmeye çalışanlara bırakmadık. Meydanı, çukurlar kazarak vatanımızı bölmeye çalışanlara bırakmadık. Güney sınırlarımızın ötesindeki oyunu topraklarımıza taşımaya kalkanlara bırakmadık. Hiçbirinde başarılı olmayınca, darbeyle istiklalimize ve istikbalimize kastedenlere de bu meydanı bırakmadık. Şimdi silahla, kumpasla başaramadıklarını ekonomiyle gerçekleştirmeye çalışanlara da bu meydanı bırakmıyoruz."

Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Erdoğan, "Ataşehir'i de zaten arkadaşlarımız en güzel şekliyle ortaya koydular, daha çok şeyler gelecek." ifadesini kullandı.

'Türkiye ikiyüzlülükleri asla unutmayacaktır'

Erdoğan, "Türkiye Suriye'deki mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Türkiye Irak'taki mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Türkiye AB'nin kendisine yönelik haksız, adaletsiz, saygısız tavırlarına karşı yürüttüğü mücadeleden asla vazgeçmeyecektir." dedi.

"Türkiye; NATO'da, Amerika'da karşı karşıya kaldığı ikiyüzlülükleri asla unutmayacaktır." diyen Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kurucusunu ve şahsımı tatbikatlarında düşman olarak gösterecek kadar zıvanadan çıkanların yaptıkları elbette yanlarına kar kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

'Kudüs'ün bir terör devletinin başkenti haline getirilmeye çalışılmasını kabul edemeyiz'

Kudüs kararının İslam dünyasına yönelik yeni operasyonların habercisi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, İslam ülkelerini uyararak şunları aktardı:

"Bugün Kudüs'te bir taciz, tecavüz, zulüm, haksızlık ve tam anlamıyla bir edepsizlik var. Bugün her zamankinden çok kenetlenmeye ihtiyaç var. Kudüs birliğin beraberliğin sembolüdür. Kudüs'ü bir terör devletinin başkenti haline getirmeye çalışmak, Müslümanların kabul edebileceği, hiç bir inanç sisteminin kabul edebileceği bir durum değildir. Müslümanlar olarak düştüğümüz yerden kalkacaksak bunu Kudüs'ten başlatmalıyız. Mekke ve Medine'ye bir alternatif olmadığı gibi Kudüs'ün de bir alternatifi yoktur. Dolayısıyla bu şehirden vazgeçmek gibi bir şey de bizim lügatımızda bulunmuyor. İşte bunun için Kudüs onurumuz, izzetimiz ve kırmızı çizgimizdir."

'Müslümanlık ve insanlık bizden kınamaktan daha öte bir adım bekliyor'

Erdoğan, "Kudüs artık her Müslüman kul, her Müslüman memleket için başarıyla verilmesi gereken bir imtihandır. Kudüs kararı, İslam dünyasına yönelik yeni operasyonların habercisidir. Eğer bu konuda Müslümanlar hukuk içinde yeterli tepkiyi göstermezse, gerisi gelecektir. Müslümanlık ve insanlık bizden kınamaktan daha öte bir adım bekliyor. Zafere yürüyeceğiz. " dedi.

Kaynak: TRT Haber