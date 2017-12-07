  • 07 ARALIK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Atina'da üst düzey güvenlik önlemleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Atina'da üst düzey güvenlik önlemleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti öncesi kentin büyük bölümünde gösteri amaçlı toplantı ve yürüyüşler yasaklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanın ziyareti öncesi Atinada üst düzey güvenlik önlemleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’ın başkenti Atina’da başlayacak ziyareti süresince kentin büyük bölümünde gösteri amaçlı toplantı ve yürüyüşlere izin verilmeyecek.

Atina Havaalanı'ndan kent merkezine kadar olan güzergah boyunca, parlamentonun bulunduğu Sintagma Meydanı ile aralarında Kolonaki, Monastiraki, Akropolis, Kukaki, Pangrati, Neok Kosmo ve Katehaki semtlerinin yer aldığı geniş bir alanda, yarın saat 06.00’dan itibaren cuma saat 12.00’ye kadar tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle alınan önlemler kapsamında, Atina’da iki gün süreyle kent merkezindeki bazı metro istasyonu ve caddeler günün belirli saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, atina
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