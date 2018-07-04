Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin edeceği tarih belli oldu

YSK, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını bugün açıklayacağını duyurdu. YSK'nın açıklamasıyla Cumhubaşkanı ve milletvekili yemin törenine dair süreç netleşti.

Erdoğan 16.00'da yemin edecek

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan, TBMM'de 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da yemin edecek.

Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçiş töreni

Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni düzenlenecek.

Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yeni kabine de açıklanacak.

Kaynak: AA